Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:48
Зранку 12 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 34 пацієнти.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 30 людей перебуває під високими потоками кисню, 3 хворих – у реанімації, 16 – у важкому стані. За минулу добу не поступив жоден пацієнт, натомість виписали – 3-х. Хворі спожили трохи більше тонни кисню, залишалося 20,2 тонни кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 30 людей перебуває під високими потоками кисню, 3 хворих – у реанімації, 16 – у важкому стані. За минулу добу не поступив жоден пацієнт, натомість виписали – 3-х. Хворі спожили трохи більше тонни кисню, залишалося 20,2 тонни кисню.
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