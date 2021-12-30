Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 30 людей перебуває під високими потоками кисню, 3 хворих – у реанімації, 16 – у важкому стані. За минулу добу не поступив жоден пацієнт, натомість виписали – 3-х. Хворі спожили трохи більше тонни кисню, залишалося 20,2 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 12 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 34 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 30 людей перебуває під високими потоками кисню, 3 хворих – у реанімації, 16 – у важкому стані. За минулу добу не поступив жоден пацієнт, натомість виписали – 3-х. Хворі спожили трохи більше тонни кисню, залишалося 20,2 тонни кисню.

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