вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 12 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 34 пацієнти.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, 30 людей перебуває під високими потоками кисню, 3 хворих – у реанімації, 16 – у важкому стані. За минулу добу не поступив жоден пацієнт, натомість виписали – 3-х. Хворі спожили трохи більше тонни кисню, залишалося 20,2 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ресторан «Cafe de Vino» – переможець конкурсу «Вітражі новорічних фантазій»
Сьогодні, 14:25
На Волині у річці виявили тіло дитини
Сьогодні, 14:09
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:48
У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Головний лікар волинського центру терапії залежностей назвав симптоми алкоголізму
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
11 січень, 10:13
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
06 січень, 11:34
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
04 січень, 11:30
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
30 грудень, 2021, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку рятувальники допомогли 10-річній дитині, яка опинилась у зачиненій квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
 0
У Луцьку встановлюють новий кнопковий світлофор: скільки їх є у місті та де ще облаштують
Сьогодні, 14:55
 0
COVID-19 та туберкульоз: волинянам розповіли, як не сплутати хвороби
Сьогодні, 14:40
 0
Ресторан «Cafe de Vino» – переможець конкурсу «Вітражі новорічних фантазій»
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині у річці виявили тіло дитини
Сьогодні, 14:09
 0
Медіа
відео
1/8