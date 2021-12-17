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На Волині у річці виявили тіло дитини

На Волині у річці виявили тіло дитини
У Володимир-Волинському районі сталася жахлива трагедія: на річці Луга поблизу с. Заріччя виявили тіло дитини.

Про це повідомляє пресслужбі волинських рятувальників.

Відомо, що загиблому 12-14 років.

Особа загиблого і обставини події з'ясовуються.

Тіло підняли рятувальники ДПРЧ-7 Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області .

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Теги: втопилася дитина, тіло хлопчика, Володимир-Волинський район
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