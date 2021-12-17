На Волині у річці виявили тіло дитини
Сьогодні, 14:09
У Володимир-Волинському районі сталася жахлива трагедія: на річці Луга поблизу с. Заріччя виявили тіло дитини.
Про це повідомляє пресслужбі волинських рятувальників.
Відомо, що загиблому 12-14 років.
Особа загиблого і обставини події з'ясовуються.
Тіло підняли рятувальники ДПРЧ-7 Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області .
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Про це повідомляє пресслужбі волинських рятувальників.
Відомо, що загиблому 12-14 років.
Особа загиблого і обставини події з'ясовуються.
Тіло підняли рятувальники ДПРЧ-7 Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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