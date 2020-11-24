«Волинські» видання стали номінантами всеукраїнського рейтингу «Книжка року»
Сьогодні, 06:05
Видання, які так чи інакше пов’язані з Волинню та волинянами увійшли до коротких списків Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2021».
Про це йдеться на сторінці рейтингу в соцмережі фейсбук.
Організатори рейтингу визначали найкращі українські видання року у семи номінаціях: «Хрестоматія», «Красне письменство», «Софія», «Минувшина», «Обрії», «Дитяче свято», «Візитівка». Кожна номінація мала кілька категорій
Так, у номінації «Хрестоматія» у категорії «Життєписи» до спику найкращих потрапила книга про відому волинську письменницю «Спогади про Лесю Українку. Том ІІ», упорядником якої є Тамара Скрипка.
У номінації «Красне письменство» в категорії «Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія» до списку кращих потрапило дітище уродженки Луцька Оксани Забужко «Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса».
У номінації «Минувшина» до списку найкращих у категорії «Дослідження/документи» потрапила книга івано-франківського історика Богдана Паски про волинського дисидента, уродженця села Холонів колишнього Горохівського району Валентина Мороза «Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали».
Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» заснований 1999 року та визначає найкращі видання українських авторів, або спільні книги з іноземними партнерами.
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Про це йдеться на сторінці рейтингу в соцмережі фейсбук.
Організатори рейтингу визначали найкращі українські видання року у семи номінаціях: «Хрестоматія», «Красне письменство», «Софія», «Минувшина», «Обрії», «Дитяче свято», «Візитівка». Кожна номінація мала кілька категорій
Так, у номінації «Хрестоматія» у категорії «Життєписи» до спику найкращих потрапила книга про відому волинську письменницю «Спогади про Лесю Українку. Том ІІ», упорядником якої є Тамара Скрипка.
У номінації «Красне письменство» в категорії «Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія» до списку кращих потрапило дітище уродженки Луцька Оксани Забужко «Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса».
У номінації «Минувшина» до списку найкращих у категорії «Дослідження/документи» потрапила книга івано-франківського історика Богдана Паски про волинського дисидента, уродженця села Холонів колишнього Горохівського району Валентина Мороза «Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали».
Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» заснований 1999 року та визначає найкращі видання українських авторів, або спільні книги з іноземними партнерами.
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