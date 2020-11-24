вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинські» видання стали номінантами всеукраїнського рейтингу «Книжка року»

«Волинські» видання стали номінантами всеукраїнського рейтингу «Книжка року»
Видання, які так чи інакше пов’язані з Волинню та волинянами увійшли до коротких списків Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2021».

Про це йдеться на сторінці рейтингу в соцмережі фейсбук.

Організатори рейтингу визначали найкращі українські видання року у семи номінаціях: «Хрестоматія», «Красне письменство», «Софія», «Минувшина», «Обрії», «Дитяче свято», «Візитівка». Кожна номінація мала кілька категорій

Так, у номінації «Хрестоматія» у категорії «Життєписи» до спику найкращих потрапила книга про відому волинську письменницю «Спогади про Лесю Українку. Том ІІ», упорядником якої є Тамара Скрипка.
«Волинські» видання стали номінантами всеукраїнського рейтингу «Книжка року»

У номінації «Красне письменство» в категорії «Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія» до списку кращих потрапило дітище уродженки Луцька Оксани Забужко «Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса».
«Волинські» видання стали номінантами всеукраїнського рейтингу «Книжка року»


У номінації «Минувшина» до списку найкращих у категорії «Дослідження/документи» потрапила книга івано-франківського історика Богдана Паски про волинського дисидента, уродженця села Холонів колишнього Горохівського району Валентина Мороза «Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали».
«Волинські» видання стали номінантами всеукраїнського рейтингу «Книжка року»

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» заснований 1999 року та визначає найкращі видання українських авторів, або спільні книги з іноземними партнерами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: книга, Україна, рейтинг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинські» видання стали номінантами всеукраїнського рейтингу «Книжка року»
Сьогодні, 06:05
У громаді на Волині визначили найкращу новорічну ялинку
Сьогодні, 05:27
Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію
Сьогодні, 03:49
Колишній капітан «Волині» та ексголкіпер клубу зав'язали із футболом
Сьогодні, 02:16
Український паспорт займає 35 місце в рейтингу «мобільності»
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
Волинські колонії та СІЗО внесуть у всеукраїнський рейтинг Волинські колонії та СІЗО внесуть у всеукраїнський рейтинг
24 листопад, 2020, 07:35
Український паспорт – у рейтингу «найсильніших» Український паспорт – у рейтингу «найсильніших»
08 жовтень, 2020, 01:15
В Україні - найвищий рівень злочинності в Європі В Україні - найвищий рівень злочинності в Європі
19 липень, 2020, 07:34
Україна - на 4 місці в Європі за рівнем безробіття Україна - на 4 місці в Європі за рівнем безробіття
14 січень, 2020, 00:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинські» видання стали номінантами всеукраїнського рейтингу «Книжка року»
Сьогодні, 06:05
 0
У громаді на Волині визначили найкращу новорічну ялинку
Сьогодні, 05:27
 0
Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію
Сьогодні, 03:49
 0
Колишній капітан «Волині» та ексголкіпер клубу зав'язали із футболом
Сьогодні, 02:16
 0
Український паспорт займає 35 місце в рейтингу «мобільності»
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8