Ресторан «Cafe de Vino» – переможець конкурсу «Вітражі новорічних фантазій»

Переможцем конкурсу на найкраще новорічне оформлення об’єктів та закладів “Вітражі новорічних фантазій” визнано ресторан “Cafe de Vino”. Він набрав максимальну кількість балів за усіма критеріями оцінювання. На цьому наголосили організатори конкурсу під час підсумкового засідання.Про це пише пресслужба Луцької міської ради.Загалом до участі в конкурсі зголосилось 28 закладів. Серед них — ресторани, кафе, офіси, розважальні центри та квіткові крамниці, які діють на території Луцької міської територіальної громади.Друге місце члени журі віддали кафе-кондитерській “Капучіно”, а також студії квітів та декору “With love”. Третє — квітковій крамниці “Пеонія”, кафе “Не про хліб” (вул. Лесі Українки, 55) та офісу студії реклами “Partyzan agency”.Переможець отримає грошовий сертифікат на суму 15000 гривень, за друге місце передбачено винагороду в розмірі 10000 гривень, а за третє — 4900 гривень.Повний перелік суб’єктів підприємництва, які подали заявки на участь в конкурсі “Вітражі новорічних фантазій”:1. Медичні, торгові та торгово-офісні заклади “MOJO HALL”.2. Піцерія “SOLO”.3. Кафе “Lafa”.4. Офіс “Partyzan agency”.5. Пивна ресторація “Бравий Швейк”.6. Кафе “Театральне”.7. Розважальний центр “Промінь”.8. Ресторан “Cafe de Vino”.9. Квітковий магазин “Гарденія”.10. “Grand Central Food Terminal”.11. Ресторан-готель “Колобок”.12. Кафе-кондитерська “Капучіно”.13. Кафе “IDEALIST COFFEE”.14. Кафе “Не про хліб” (вул. Лесі Українки, 55).15. Кафе “Не про хліб” (пр-т Волі, 9).16. Бістро “Happy bakery”.17. ТРЦ “Порт City”.18. Студії квітів та декору “With love”.19. Квіткова крамниця “Пеонія”.20. Піцерія “Фелічіта”.21. ПрАТ “Волиньобленерго”.22. Кафе-піцерія “Дядя Pizza”.23. КРЦ “Адреналін Сіті”.24. Кав’ярня “Допіо”.25. Кафе-піцерія “Теревені” (вул. Лесі Українки, 57).26. Кафе-піцерія “Теревені” (пр-т Соборності, 9а).27. Кафе “Золотий Дукат”.28. Домашні напівфабрикати “Галя Балувана”.