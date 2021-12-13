COVID-19 та туберкульоз: волинянам розповіли, як не сплутати хвороби

Коронавірусна хвороба COVID-19 та туберкульоз мають схожі симптоми. Обидва захворювання можуть мати тяжкі наслідки для життя та здоров’я людини, тому варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою.У МОЗ дали відповідні поради.За даними Центру громадського здоров’я, за 9 міс. 2021 р. на Волині було зафіксовано 476 випадків захворювання на активний туберкульоз, включаючи його рецидиви. Показник захворюваності склав 46,5 осіб на 100 тис. населення.Як правило, туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців. Хворобі COVID-19 притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів.У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність. У пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання. Водночас коронавірусна хвороба може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38 °С, при важкій – понад 38 °С. При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °С, при важких формах – виражена лихоманка.Для останнього також характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без «визначеної» причини. Для COVID-19 ці прояви не характерні.А ось головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах – все це можливі симптоми коронавірусної хвороби. При COVID-19 також може бути постійний сухий кашель, якщо ж у людини туберкульоз, то кашель може тривати понад 2 тижні та, як правило, з мокротинням. Також для коронавірусної хвороби характерне спотворення смаку та/чи запаху або повна втрата їх сприйняття.Задишка є симптомом обох захворювань, проте може мати різні особливості. Зокрема, при туберкульозі вона може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини. Для COVID-19 вона не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі.При важкій формі COVID-19 може траплятись кровохаркання. У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.Окрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.У будь-якому разі завжди варто консультуватись із лікарем та не встановлювати собі діагнози самостійно.