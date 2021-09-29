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У Луцьку встановлюють новий кнопковий світлофор: скільки їх є у місті та де ще облаштують

У Луцьку встановлюють новий кнопковий світлофор: скільки їх є у місті та де ще облаштують
У Луцьку завершують облаштування кнопкового світлофора на перехресті по вулиці Окружній.

Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства "Луцьксвітло" Валерій Мазін.

Загалом у Луцьку 50 світлофорів, кнопкових з них — 11.

Скільки коштує новий світлофор, — каже Валерій Мазін, — невідомо. "Його вартість порахувати важко, тому що частково кнопковий механізм збирали працівники підприємства зі старих деталей", — розповів директор підприємства.

До кінця цього року планують встановити ще два кнопкових світлофори. Як розповів керівник КП, на черзі встановлення кнопкового світлофора на вулиці Володимирській. На нього уже розроблена проєктна документація. Також світлофор планують облаштувати на перехресті вулиць Конякіна та Федорова.

Зі слів Валерія Мазіна, у Луцьку є комбіновані світлофори, які впродовж дня працюють у звичному режимі, а після 23:00 – перемикаються на кнопкові. Такі світлофори встановлені на вулиці Винниченка та на вулиці Львівській, біля школи №2.
<Директор "Луцьксвітла" додав, що у зв'язку з ремонтом проспекту Волі, у Луцьку на початку травня облаштували світлофор з функцією кнопкового виклику на вулиці Глушець, на переході від центрального парку імені Лесі Українки.

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Теги: Луцьк, світлофор
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