У Луцьку рятувальники допомогли 10-річній дитині, яка опинилась у зачиненій квартирі. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



12 січня о 13:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці 8-го Березня, 26 в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку 10-ти річна дитина опинилась в зачиненій квартирі.



По автодрабині рятувальники відчинили вікно, потрапили до квартири та шанцевим інструментом відчинили міжкімнатні двері.



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