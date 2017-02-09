У Луцьку рятувальники допомогли 10-річній дитині, яка опинилась у зачиненій квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
У Луцьку рятувальники визволяли дитину, яка не могла відкрити заблоковані двері у квартирі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
12 січня о 13:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці 8-го Березня, 26 в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку 10-ти річна дитина опинилась в зачиненій квартирі.
По автодрабині рятувальники відчинили вікно, потрапили до квартири та шанцевим інструментом відчинили міжкімнатні двері.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
12 січня о 13:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці 8-го Березня, 26 в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку 10-ти річна дитина опинилась в зачиненій квартирі.
По автодрабині рятувальники відчинили вікно, потрапили до квартири та шанцевим інструментом відчинили міжкімнатні двері.
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