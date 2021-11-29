Завершили будівництво інноваційного житлового комплексу «Яровиця»*





ЖК «Яровиця» створений для нових історій кожного мешканця, цілих сімей, для життя.



Це – можливість бачити серце Луцька за вікном. Панорамні вікна виходять на неймовірні краєвиди долини річки Стир та центральну частину міста. Це – локація, яка об’єднує тих, хто змінив свій світ та обрав:



• Безпеку та комфорт для авто – підземний паркінг. Відеоспостереження, закрита територія, системи пожежогасіння, вентиляції, антиковзаюче покриття, електрозарядки – вимога часу.



• Насолоджуватись та надихатись: двір з арт-емоціями, ландшафтним дизайном, з розвиваючими дитячими майданчиками і простором для відпочинку.



• Бути активним: спортивний комплекс з баскетбольним та волейбольним полем, професійними тренажерами та біговою доріжкою.



• Керувати своїм часом: необхідна міська інфраструктура у кроковій доступності від дому.



• Сучасний екстер’єр будинків: кожна секція унікальна і відрізняється дизайном.



• Енергоощадність та екопідхід: теплі фасади, підземні смітники, електрозаправки.



• Сучасні офіси та комерційні приміщення для свого бізнесу.



• Квартири з терасами, дворівневі квартири, євроформати, пентхауси.



Саме вдома наше життя таке, як воно є: з найціннішими спогадами, своїми традиціями, емоціями, історіями. Дім - це місце, де ти справжній.





Вже традиційною перевагою житлових комплексів від «Єврохолдінгу» є вдале розташування. Це центральні райони міста, неподалік обов’язково розташовані паркові зони, школи, дитячі садочки, магазини, аптеки. Унікальністю є розкішна прибудинкова територія, розвинена внутрішня інфраструктура для прогулянок та сучасний екстер’єр. Обрати свій дім ще можна у висотному «Kyiv Sky» та яскравому «Dream Town».



Житловий комплекс «Dream Town»

вул. Привокзальна 10 А, т. 067 448 27 27

dream-town.com.ua



Житловий комплекс «Kyiv Sky»

вул. Рівненська, 4, т. 067 442 09 09

kyiv-sky.com.ua





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