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Завершили будівництво інноваційного житлового комплексу «Яровиця»*

Завершили будівництво інноваційного житлового комплексу «Яровиця»*
Всі будинки «Яровиці» добудовані та здані в експлуатацію. «Яровиця» – інноваційний та унікальний житловий комплекс Луцька від компанії «Єврохолдін», must-have нерухомості міста. Це кращий «Дім 2018» східного прикордоння Євросоюзу за відзнакою «Кришталевої Цеглини» та володар інших відзнак.

ЖК «Яровиця» створений для нових історій кожного мешканця, цілих сімей, для життя.

Це – можливість бачити серце Луцька за вікном. Панорамні вікна виходять на неймовірні краєвиди долини річки Стир та центральну частину міста. Це – локація, яка об’єднує тих, хто змінив свій світ та обрав:

• Безпеку та комфорт для авто – підземний паркінг. Відеоспостереження, закрита територія, системи пожежогасіння, вентиляції, антиковзаюче покриття, електрозарядки – вимога часу.

• Насолоджуватись та надихатись: двір з арт-емоціями, ландшафтним дизайном, з розвиваючими дитячими майданчиками і простором для відпочинку.

• Бути активним: спортивний комплекс з баскетбольним та волейбольним полем, професійними тренажерами та біговою доріжкою.

• Керувати своїм часом: необхідна міська інфраструктура у кроковій доступності від дому.

• Сучасний екстер’єр будинків: кожна секція унікальна і відрізняється дизайном.

• Енергоощадність та екопідхід: теплі фасади, підземні смітники, електрозаправки.

• Сучасні офіси та комерційні приміщення для свого бізнесу.

• Квартири з терасами, дворівневі квартири, євроформати, пентхауси.

Саме вдома наше життя таке, як воно є: з найціннішими спогадами, своїми традиціями, емоціями, історіями. Дім - це місце, де ти справжній.


Вже традиційною перевагою житлових комплексів від «Єврохолдінгу» є вдале розташування. Це центральні райони міста, неподалік обов’язково розташовані паркові зони, школи, дитячі садочки, магазини, аптеки. Унікальністю є розкішна прибудинкова територія, розвинена внутрішня інфраструктура для прогулянок та сучасний екстер’єр. Обрати свій дім ще можна у висотному «Kyiv Sky» та яскравому «Dream Town».

Житловий комплекс «Dream Town»
вул. Привокзальна 10 А, т. 067 448 27 27
dream-town.com.ua

Житловий комплекс «Kyiv Sky»
вул. Рівненська, 4, т. 067 442 09 09
kyiv-sky.com.ua


Щоб дізнатись більше про нерухомість Луцька, підписуйтесь на телеграм канал t.me/novobudovy_lutsk
Завершили будівництво інноваційного житлового комплексу «Яровиця»*
Завершили будівництво інноваційного житлового комплексу «Яровиця»*
Завершили будівництво інноваційного житлового комплексу «Яровиця»*
Завершили будівництво інноваційного житлового комплексу «Яровиця»*
Завершили будівництво інноваційного житлового комплексу «Яровиця»*


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Теги: Яровиця, DREAM TOWN, KYIV SKY
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