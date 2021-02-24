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Куди вкладати гроші у 2022-му: поради луцької економістки

Куди вкладати гроші у 2022-му: поради луцької економістки
Кандидатка економічних наук, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету Оксана Урбан радить тримати заощадження не в одній валюті, а в кількох, а ще краще, каже, їх витрачати.

Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі 11 січня.

«Ще Адам Сміт (шотландський економіст, – ред.) казав, що насправді не можна всі яйця класти в один кошик. Доречними є певні заощадження в доларах, певні – в євро, частину варто тримати у гривні. А у принципі взагалі краще їх тратити, тому що якщо лишаються кошти в домашніх банках, а не в банках (фінансових установах, – ред.), то це призводить до того, що зменшується рух грошей, і це негативно впливає на стан економіки», – пояснює економістка.

На її думку, гарним вкладенням коштів є нерухомість. Наголошує, що краще інвестувати у первинний ринок нерухомості. «Вторинний ринок із часом все-таки буде відживати і не зростатиме в ціні», – вважає Оксана Урбан.

Ліквідними продуктами, у які можна вкладати гроші, стверджує економістка, є золото, дорогоцінні камені, які завжди в ціні.

Та найкраще, зауважує гостя студії, тратити гроші на подорожі.

«Подорожі – це те, що нас змінює і допомагає по-іншому сприймати світ, життя і себе. Також дуже добре витрачати гроші на свою освіту: вивчення іноземних мов, різні тренінги. І дуже важливо витрачати кошти на своє здоров’я, зокрема на профілактику хвороб. Адже кажуть, що лікуватися треба за 3 місяці до хвороби, а не за 3 дні до смерті», – наголосила Оксана Урбан.

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Теги: Лучани, 2022, гроші, подорожі
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