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Українцям віком 70+ піднімуть пенсію: коли і як зростуть виплати

Українцям віком 70+ піднімуть пенсію: коли і як зростуть виплати
У 2022 році в Україні багатьом категоріям населення піднімуть пенсії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише ТСН.

Мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають стаж 30-35 років, років підніметься до трьох тисяч гривень. Збільшення виплат буде поетапним.

За його словами, від березня відбудеться індексація пенсій. Зокрема, це буде стосуватися пенсіонерів, які працюють. Програму доплат розширять на українців віком від 70 років.

Крім того, перерахують виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Також продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.

Як повідомялося, протягом 2022 року українцям пенсії підніматимуть у кілька етапів. Підвищення планують робити у 12 етапів. Від 1 січня 2022 року майже до 8 тис. збільшиться мінімальна пенсія для родин захисників, які загинули в зоні АТО/ООС. Крім того, розмір мінімальної пенсії збільшиться для ліквідаторів ЧАЕС, які отримали інвалідність.

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Теги: Українці, пенсія, підвищення
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