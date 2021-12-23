Бавився на льоду та потрапив у воду: на Волині втопився 13-річний хлопчик





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



На місце події виїхали поліцейські, співробітники ДСНС та інші профільні служби. Рятувальники



Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик бавився на льоду та потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.



У поліції за цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок».



Усі обставини трагедії з’ясовують слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про виявлення тіла хлопчика на річці «Луга» у Володимирі-Волинському надійшло до поліції сьогодні,12 січня, близько 13 години.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На місце події виїхали поліцейські, співробітники ДСНС та інші профільні служби. Рятувальники підняли тіло хлопчика на поверхню . Його особу встановлено – це 13-річний мешканець села Заріччя.Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик бавився на льоду та потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.У поліції за цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок».Усі обставини трагедії з’ясовують слідчі.

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