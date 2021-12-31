На Волині п'яний водій злетів у кювет
Сьогодні, 16:45
11-го січня близько 22:40 автомобіль з’їхав у кювет біля повороту на 3-тю шахту у Нововолинську.
Про це пише БУГ.
Як повідомили правоохоронці, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після приїзду поліцейських він намагався втекти, його зупинили.
Також чоловік отримав травму під час аварії, його госпіталізували у лікарню.
Працівники поліції склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ.
Як повідомили правоохоронці, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після приїзду поліцейських він намагався втекти, його зупинили.
Також чоловік отримав травму під час аварії, його госпіталізували у лікарню.
Працівники поліції склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лікарям підвищили мінімальну зарплату до 20 тисяч гривень
Сьогодні, 17:10
На Волині п'яний водій злетів у кювет
Сьогодні, 16:45
Ялинки лучан можуть стати паливом або «лісом» для ведмедів: що робити із новорічними деревами. ФОТО
Сьогодні, 16:32
У селі на Волині з будинку винесли 20 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Медіа