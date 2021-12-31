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На Волині п'яний водій злетів у кювет

На Волині п'яний водій злетів у кювет
11-го січня близько 22:40 автомобіль з’їхав у кювет біля повороту на 3-тю шахту у Нововолинську.

Про це пише БУГ.

Як повідомили правоохоронці, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після приїзду поліцейських він намагався втекти, його зупинили.

Також чоловік отримав травму під час аварії, його госпіталізували у лікарню.

Працівники поліції склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

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Теги: ДТП, Нововолинськ, злетів у кювет
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