На Волині п'яний водій злетів у кювет





Про це пише



Як повідомили правоохоронці, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після приїзду поліцейських він намагався втекти, його зупинили.



Також чоловік отримав травму під час аварії, його госпіталізували у лікарню.



Працівники поліції склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го січня близько 22:40 автомобіль з’їхав у кювет біля повороту на 3-тю шахту у Нововолинську.Про це пише БУГ. Як повідомили правоохоронці, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після приїзду поліцейських він намагався втекти, його зупинили.Також чоловік отримав травму під час аварії, його госпіталізували у лікарню.Працівники поліції склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

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