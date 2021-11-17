У селі на Волині з будинку винесли 20 тисяч доларів. ФОТО

Крадіжка сталася у понеділок, 10 січня, в одному із сіл Колківської громади.Про це пише пресслужба поліції Волині.Невідомий, скориставшись ключем, який власниця залишила поблизу будинку, проник до помешкання та викрав 20 тис. доларів США, ювелірні вироби. Жінка звернулася по допомогу до поліції.Оперативники ківерцівської поліції, провівши ряд оперативно-пошукових заходів, вийшли на слід ймовірного злодія.Сьогодні, 12 січня, його затримали та доставили до відділку поліції. Зловмисником виявився 22-річний житель міста Дубно Рівненської області. Частину викрадених грошей вилучили.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену у великих розмірах.Після оголошення рівнянину про підозру в інкримінованому злочині, йому оберуть запобіжний захід.Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.