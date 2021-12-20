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У волинянина поліцейські знайшли пакет з канабісом

У волинянина поліцейські знайшли пакет з канабісом
У 57-річного жителя села Сераховичі, що на Старовижівщині, поліцейські вилучили заборонені речовини.

Про це інформують у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.

В ході проведення превентивних заходів дільничний офіцер поліції відділу поліцейської діяльності №1 (смт. Стара Вижівка) виявив пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, у 57-річного жителя села Сераховичі. Вилучили близько 40 грам речовини.

Вилучене направлено на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Триває слідство.
У волинянина поліцейські знайшли пакет з канабісом

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Теги: поліцейські, канабіс, Старовижівщина
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