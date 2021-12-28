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Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 січня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 січня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у четвер, 13 січня, у Луцьку тимчасово не буде світла на деяких вулицях.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 10:00 до 16:00 - вул. Наливайка 50-74, 43-59;

з 11:00 до 15:00 - вул. Будівельників, вул. Ярощука;

з 15:00 до 17:00 - вул. 8-го Березня, вул. Ч. Калини, вул. Саперів, вул. Уласа Самчука, вул. К. Савури (частково).

Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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