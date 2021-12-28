Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 січня





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 10:00 до 16:00 - вул. Наливайка 50-74, 43-59;



з 11:00 до 15:00 - вул. Будівельників, вул. Ярощука;



з 15:00 до 17:00 - вул. 8-го Березня, вул. Ч. Калини, вул. Саперів, вул. Уласа Самчука, вул. К. Савури (частково).



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у четвер, 13 січня, у Луцьку тимчасово не буде світла на деяких вулицях.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 10:00 до 16:00 - вул. Наливайка 50-74, 43-59;з 11:00 до 15:00 - вул. Будівельників, вул. Ярощука;з 15:00 до 17:00 - вул. 8-го Березня, вул. Ч. Калини, вул. Саперів, вул. Уласа Самчука, вул. К. Савури (частково).Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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