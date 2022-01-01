Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 13 січня, на Волині обіцяють хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний дощ.
Вночі прогнозують 8-6° морозу, вдень -1-+1°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний дощ.
Вночі прогнозують 8-6° морозу, вдень -1-+1°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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