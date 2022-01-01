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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
У четвер, 13 січня, на Волині обіцяють хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний дощ.

Вночі прогнозують 8-6° морозу, вдень -1-+1°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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