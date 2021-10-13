Шлюб у СІЗО: у Луцьку вийшла заміж ув'язнена
Сьогодні, 22:13
У Луцькому слідчому ізоляторі відбулася державна реєстрація акту цивільного стану.
Заміж вийшла одна з ув'янених, - йдеться на сторінці Луцького СІЗО.
Церемонія відбулася 12 січня в державній установі «Луцький слідчий ізолятор».
Сім'ю вирішила створити ув'язнена В. та громадянин Ю.
"Адміністрація установи всіляко сприяє таким заходам, оскільки підтримання соціальних зв’язків, прагнення якомога швидше опинитись поруч з близькими, у колі сім’ї має позитивний вплив на засуджених та ув’язнених, сприяє їх правослухняній поведінці та дає змогу для успішної адаптації після звільнення з місць позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Заміж вийшла одна з ув'янених, - йдеться на сторінці Луцького СІЗО.
Церемонія відбулася 12 січня в державній установі «Луцький слідчий ізолятор».
Сім'ю вирішила створити ув'язнена В. та громадянин Ю.
"Адміністрація установи всіляко сприяє таким заходам, оскільки підтримання соціальних зв’язків, прагнення якомога швидше опинитись поруч з близькими, у колі сім’ї має позитивний вплив на засуджених та ув’язнених, сприяє їх правослухняній поведінці та дає змогу для успішної адаптації після звільнення з місць позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шлюб у СІЗО: у Луцьку вийшла заміж ув'язнена
Сьогодні, 22:13
У селі на Волині буде ЦНАП
Сьогодні, 20:37
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
На Волині відбудуться змагання з бігу на ковзанах
Сьогодні, 19:31
Медіа