Шлюб у СІЗО: у Луцьку вийшла заміж ув'язнена





Заміж вийшла одна з ув'янених, - йдеться на сторінці Луцького СІЗО.



Церемонія відбулася 12 січня в державній установі «Луцький слідчий ізолятор».



Сім'ю вирішила створити ув'язнена В. та громадянин Ю.



"Адміністрація установи всіляко сприяє таким заходам, оскільки підтримання соціальних зв’язків, прагнення якомога швидше опинитись поруч з близькими, у колі сім’ї має позитивний вплив на засуджених та ув’язнених, сприяє їх правослухняній поведінці та дає змогу для успішної адаптації після звільнення з місць позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому слідчому ізоляторі відбулася державна реєстрація акту цивільного стану.Заміж вийшла одна з ув'янених, - йдеться на сторінці Луцького СІЗО.Церемонія відбулася 12 січня в державній установі «Луцький слідчий ізолятор».Сім'ю вирішила створити ув'язнена В. та громадянин Ю."Адміністрація установи всіляко сприяє таким заходам, оскільки підтримання соціальних зв’язків, прагнення якомога швидше опинитись поруч з близькими, у колі сім’ї має позитивний вплив на засуджених та ув’язнених, сприяє їх правослухняній поведінці та дає змогу для успішної адаптації після звільнення з місць позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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