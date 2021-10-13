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Шлюб у СІЗО: у Луцьку вийшла заміж ув'язнена

Шлюб у СІЗО: у Луцьку вийшла заміж ув'язнена
У Луцькому слідчому ізоляторі відбулася державна реєстрація акту цивільного стану.

Заміж вийшла одна з ув'янених, - йдеться на сторінці Луцького СІЗО.

Церемонія відбулася 12 січня в державній установі «Луцький слідчий ізолятор».

Сім'ю вирішила створити ув'язнена В. та громадянин Ю.

"Адміністрація установи всіляко сприяє таким заходам, оскільки підтримання соціальних зв’язків, прагнення якомога швидше опинитись поруч з близькими, у колі сім’ї має позитивний вплив на засуджених та ув’язнених, сприяє їх правослухняній поведінці та дає змогу для успішної адаптації після звільнення з місць позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.


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Теги: шлюб, Луцьк
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