За ніч у луцькому пункті обігріву від морозу врятували шістьох людей. ВІДЕО
12 січень, 22:59
До Луцького територіального центру соціального обслуговування, де облаштували цілодобовий пункт обігріву, в ніч з 11 на 12 січня звернулися шестеро людей.
Про це Суспільному повідомила директорка Луцького терцентру Галина Шатецька.
Людей, котрі звертають за допомогою, годують гарячими обідами. У разі потреби, каже керівниця закладу, відвідувачі ночують на лавках з подушками та покривалами. Додає: інколи приходять на ніч четверо, інколи шестеро людей.
"Хто постукає в двері, тому й відкриваємо. Доставляє і поліція наша, і медики скеровують, і небайдужі громадяни, і соціальні працівники розповідають. Маємо теплий одяг. Ліжкомісць у нас, на жаль, немає", – зазначила Галина Шатецька.
У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти, – говорить працівниця кухні Галина Сидорук. Роботу розпочинає о 8:00, а на обід в заклад люди приходять вже з 11:30, – говорить жінка.
"Сьогодні в нас іде в меню салат з капусти, суп перловий, макарони, котлети, кава, вафлі і хліб. М'ясо три рази в тиждень, риба є, ковбасні вироби, сардельки. Супи, борщі у нас кожного дня", – зазначила Галина Сидорук.
Зі слів кухарки, на кухні працюють четверо людей, котрі наразі готують для сотні відвідувачів.
Приходить до пункту обігріву не вперше 51-річний лучанин Валерій Гунько. Чоловік говорить: не має місця для ночівлі.
"Зараз ніде не живу. У 2014 році сюди приходив, зараз приходжу. Ну якось так..." – повідомив лучанин.
З початку року в цілодобовий пункт обігріву луцького терцентру звернулося 14 людей без постійного місця проживання, – додала соціальна працівниця Світлана Синюк.
"Ведемо статистику, записуємо все з їхніх слів. Зазвичай, документів в них немає. Минулого року за весь період холодний було 16 осіб, але ще протягом року добавлялися, то в загальному їх було – 22 людини", – зазначила соцпрацівниця.
Загалом у Луцьку та в області діє всього 75 стаціонарних пунктів, де можна зігрітися у мороз і негоду, – розповів Суспільному речник рятувальної служби Володимир Нестеров. Мобільні пункти обігріву розгортатимуть, коли буде понад 15 градусів морозу.
У січні, зі слів синоптикині Волинського гідрометцентру Валентини Набоки, погода буде нестійкою.
"Після того циклону знову зайде холодне повітря і морози посиляться. На Водохреще поки що ніхто сильних морозів не жде, але при проясненні може бути до 10-15 морозу вночі. У нас утримується температура з різкими змінами тиску і з температур", – додала синоптикиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному повідомила директорка Луцького терцентру Галина Шатецька.
Людей, котрі звертають за допомогою, годують гарячими обідами. У разі потреби, каже керівниця закладу, відвідувачі ночують на лавках з подушками та покривалами. Додає: інколи приходять на ніч четверо, інколи шестеро людей.
"Хто постукає в двері, тому й відкриваємо. Доставляє і поліція наша, і медики скеровують, і небайдужі громадяни, і соціальні працівники розповідають. Маємо теплий одяг. Ліжкомісць у нас, на жаль, немає", – зазначила Галина Шатецька.
У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти, – говорить працівниця кухні Галина Сидорук. Роботу розпочинає о 8:00, а на обід в заклад люди приходять вже з 11:30, – говорить жінка.
"Сьогодні в нас іде в меню салат з капусти, суп перловий, макарони, котлети, кава, вафлі і хліб. М'ясо три рази в тиждень, риба є, ковбасні вироби, сардельки. Супи, борщі у нас кожного дня", – зазначила Галина Сидорук.
Зі слів кухарки, на кухні працюють четверо людей, котрі наразі готують для сотні відвідувачів.
Приходить до пункту обігріву не вперше 51-річний лучанин Валерій Гунько. Чоловік говорить: не має місця для ночівлі.
"Зараз ніде не живу. У 2014 році сюди приходив, зараз приходжу. Ну якось так..." – повідомив лучанин.
З початку року в цілодобовий пункт обігріву луцького терцентру звернулося 14 людей без постійного місця проживання, – додала соціальна працівниця Світлана Синюк.
"Ведемо статистику, записуємо все з їхніх слів. Зазвичай, документів в них немає. Минулого року за весь період холодний було 16 осіб, але ще протягом року добавлялися, то в загальному їх було – 22 людини", – зазначила соцпрацівниця.
Загалом у Луцьку та в області діє всього 75 стаціонарних пунктів, де можна зігрітися у мороз і негоду, – розповів Суспільному речник рятувальної служби Володимир Нестеров. Мобільні пункти обігріву розгортатимуть, коли буде понад 15 градусів морозу.
У січні, зі слів синоптикині Волинського гідрометцентру Валентини Набоки, погода буде нестійкою.
"Після того циклону знову зайде холодне повітря і морози посиляться. На Водохреще поки що ніхто сильних морозів не жде, але при проясненні може бути до 10-15 морозу вночі. У нас утримується температура з різкими змінами тиску і з температур", – додала синоптикиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Назвали 10 продуктів, на які держава «стримуватиме» ціни
12 січень, 23:35
За ніч у луцькому пункті обігріву від морозу врятували шістьох людей. ВІДЕО
12 січень, 22:59
Шлюб у СІЗО: у Луцьку вийшла заміж ув'язнена
12 січень, 22:13
Медіа