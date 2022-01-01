За ніч у луцькому пункті обігріву від морозу врятували шістьох людей. ВІДЕО





Про це Галина Шатецька.



Людей, котрі звертають за допомогою, годують гарячими обідами. У разі потреби, каже керівниця закладу, відвідувачі ночують на лавках з подушками та покривалами. Додає: інколи приходять на ніч четверо, інколи шестеро людей.



"Хто постукає в двері, тому й відкриваємо. Доставляє і поліція наша, і медики скеровують, і небайдужі громадяни, і соціальні працівники розповідають. Маємо теплий одяг. Ліжкомісць у нас, на жаль, немає", – зазначила Галина Шатецька.



У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти, – говорить працівниця кухні Галина Сидорук. Роботу розпочинає о 8:00, а на обід в заклад люди приходять вже з 11:30, – говорить жінка.



"Сьогодні в нас іде в меню салат з капусти, суп перловий, макарони, котлети, кава, вафлі і хліб. М'ясо три рази в тиждень, риба є, ковбасні вироби, сардельки. Супи, борщі у нас кожного дня", – зазначила Галина Сидорук.



Зі слів кухарки, на кухні працюють четверо людей, котрі наразі готують для сотні відвідувачів.



Приходить до пункту обігріву не вперше 51-річний лучанин Валерій Гунько. Чоловік говорить: не має місця для ночівлі.



"Зараз ніде не живу. У 2014 році сюди приходив, зараз приходжу. Ну якось так..." – повідомив лучанин.



З початку року в цілодобовий пункт обігріву луцького терцентру звернулося 14 людей без постійного місця проживання, – додала соціальна працівниця Світлана Синюк.



"Ведемо статистику, записуємо все з їхніх слів. Зазвичай, документів в них немає. Минулого року за весь період холодний було 16 осіб, але ще протягом року добавлялися, то в загальному їх було – 22 людини", – зазначила соцпрацівниця.



Загалом у Луцьку та в області діє всього 75 стаціонарних пунктів, де можна зігрітися у мороз і негоду, – розповів Суспільному речник рятувальної служби Володимир Нестеров. Мобільні пункти обігріву розгортатимуть, коли буде понад 15 градусів морозу.



У січні, зі слів синоптикині Волинського гідрометцентру Валентини Набоки, погода буде нестійкою.



"Після того циклону знову зайде холодне повітря і морози посиляться. На Водохреще поки що ніхто сильних морозів не жде, але при проясненні може бути до 10-15 морозу вночі. У нас утримується температура з різкими змінами тиску і з температур", – додала синоптикиня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцького територіального центру соціального обслуговування, де облаштували цілодобовий пункт обігріву, в ніч з 11 на 12 січня звернулися шестеро людей.Про це Суспільному повідомила директорка Луцького терцентруЛюдей, котрі звертають за допомогою, годують гарячими обідами. У разі потреби, каже керівниця закладу, відвідувачі ночують на лавках з подушками та покривалами. Додає: інколи приходять на ніч четверо, інколи шестеро людей."Хто постукає в двері, тому й відкриваємо. Доставляє і поліція наша, і медики скеровують, і небайдужі громадяни, і соціальні працівники розповідають. Маємо теплий одяг. Ліжкомісць у нас, на жаль, немає", – зазначила Галина Шатецька.У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти, – говорить працівниця кухні Галина Сидорук. Роботу розпочинає о 8:00, а на обід в заклад люди приходять вже з 11:30, – говорить жінка."Сьогодні в нас іде в меню салат з капусти, суп перловий, макарони, котлети, кава, вафлі і хліб. М'ясо три рази в тиждень, риба є, ковбасні вироби, сардельки. Супи, борщі у нас кожного дня", – зазначила Галина Сидорук.Зі слів кухарки, на кухні працюють четверо людей, котрі наразі готують для сотні відвідувачів.Приходить до пункту обігріву не вперше 51-річний лучанин Валерій Гунько. Чоловік говорить: не має місця для ночівлі."Зараз ніде не живу. У 2014 році сюди приходив, зараз приходжу. Ну якось так..." – повідомив лучанин.З початку року в цілодобовий пункт обігріву луцького терцентру звернулося 14 людей без постійного місця проживання, – додала соціальна працівниця Світлана Синюк."Ведемо статистику, записуємо все з їхніх слів. Зазвичай, документів в них немає. Минулого року за весь період холодний було 16 осіб, але ще протягом року добавлялися, то в загальному їх було – 22 людини", – зазначила соцпрацівниця.Загалом у Луцьку та в області діє всього 75 стаціонарних пунктів, де можна зігрітися у мороз і негоду, – розповів Суспільному речник рятувальної служби Володимир Нестеров. Мобільні пункти обігріву розгортатимуть, коли буде понад 15 градусів морозу.У січні, зі слів синоптикині Волинського гідрометцентру Валентини Набоки, погода буде нестійкою."Після того циклону знову зайде холодне повітря і морози посиляться. На Водохреще поки що ніхто сильних морозів не жде, але при проясненні може бути до 10-15 морозу вночі. У нас утримується температура з різкими змінами тиску і з температур", – додала синоптикиня.

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