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За ніч у луцькому пункті обігріву від морозу врятували шістьох людей. ВІДЕО

За ніч у луцькому пункті обігріву від морозу врятували шістьох людей. ВІДЕО
До Луцького територіального центру соціального обслуговування, де облаштували цілодобовий пункт обігріву, в ніч з 11 на 12 січня звернулися шестеро людей.

Про це Суспільному повідомила директорка Луцького терцентру Галина Шатецька.

Людей, котрі звертають за допомогою, годують гарячими обідами. У разі потреби, каже керівниця закладу, відвідувачі ночують на лавках з подушками та покривалами. Додає: інколи приходять на ніч четверо, інколи шестеро людей.

"Хто постукає в двері, тому й відкриваємо. Доставляє і поліція наша, і медики скеровують, і небайдужі громадяни, і соціальні працівники розповідають. Маємо теплий одяг. Ліжкомісць у нас, на жаль, немає", – зазначила Галина Шатецька.

У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти, – говорить працівниця кухні Галина Сидорук. Роботу розпочинає о 8:00, а на обід в заклад люди приходять вже з 11:30, – говорить жінка.

"Сьогодні в нас іде в меню салат з капусти, суп перловий, макарони, котлети, кава, вафлі і хліб. М'ясо три рази в тиждень, риба є, ковбасні вироби, сардельки. Супи, борщі у нас кожного дня", – зазначила Галина Сидорук.

Зі слів кухарки, на кухні працюють четверо людей, котрі наразі готують для сотні відвідувачів.

Приходить до пункту обігріву не вперше 51-річний лучанин Валерій Гунько. Чоловік говорить: не має місця для ночівлі.

"Зараз ніде не живу. У 2014 році сюди приходив, зараз приходжу. Ну якось так..." – повідомив лучанин.

З початку року в цілодобовий пункт обігріву луцького терцентру звернулося 14 людей без постійного місця проживання, – додала соціальна працівниця Світлана Синюк.

"Ведемо статистику, записуємо все з їхніх слів. Зазвичай, документів в них немає. Минулого року за весь період холодний було 16 осіб, але ще протягом року добавлялися, то в загальному їх було – 22 людини", – зазначила соцпрацівниця.

Загалом у Луцьку та в області діє всього 75 стаціонарних пунктів, де можна зігрітися у мороз і негоду, – розповів Суспільному речник рятувальної служби Володимир Нестеров. Мобільні пункти обігріву розгортатимуть, коли буде понад 15 градусів морозу.

У січні, зі слів синоптикині Волинського гідрометцентру Валентини Набоки, погода буде нестійкою.

"Після того циклону знову зайде холодне повітря і морози посиляться. На Водохреще поки що ніхто сильних морозів не жде, але при проясненні може бути до 10-15 морозу вночі. У нас утримується температура з різкими змінами тиску і з температур", – додала синоптикиня.


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Теги: Волинь, Луцьк, обігрів, мороз
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