Назвали 10 продуктів, на які держава «стримуватиме» ціни





Крім того, урядовці визначилися із тим, як саме виробники цих товарів купуватимуть газ за зниженою ціною, - пише



Це сталося через два тижні після того, як уряд зобов'язав приватні газовидобувні компанії продавати 20% свого газу виробникам соціальних продуктів за пільговою ціною.



У такий спосіб уряд розраховує "стабілізувати цінову ситуацію на основні продукти харчування".



Обмеження цін

В останні дні 2021 року Кабмін ухвалив дві постанови, які мають запобігти подальшому стрімкому зростанню цін на харчі, зокрема так звані "соціальні" - хліб, молоко, олію, яйця, ціни на які треба декларувати заздалегідь.



Тоді ж уряд заборонив встановлювати у роздрібній торгівлі більш як 10% націнку на житньо-пшеничний ("Український") хліб та батон.



Тепер уряд додав до цього переліку ще 10 товарів, серед яких гречка, цукор-пісок, пшеничне борошно вищого ґатунку та вермішель з нього, молоко із 2,5% жирністю, соняшникова олія, яйця, масло із 72,5% жирів, курячі тушки та навіть негазована мінеральна вода.



Ціни на всі ці товари стають, фактично, регульованими, адже роздрібна торговельна націнка на них обмежується 10%.



Фіксація націнки триватиме до кінця карантину, пов'язаного із пандемією коронавірусу.



Пільговий газ

Основу цін на товари на полицях магазинів становить ціна виробників. А вони від кінця минулого року кажуть, що не можуть "тягти" ціни на газ, не підвищуючи ціну на свою продукцію.

Розв'язати цю проблему уряд намагається через іншу постанову. Вона зобов'язує приватних газовидобувників продавати на біржі 20% свого газу за пільговою ціною для виробників соціальних продуктів.



Стартова ціна цього газу має бути на рівні ціни видобутку до сплати рентних платежів, а націнка на неї не повинна перевищувати 25% (24% надбавки постачальника та 1% торговельної надбавки).



Проте ухваливши рішення про це ще наприкінці минулого року, уряд не розробив порядок, як саме мають відбуватися торги, і хто може брати в них участь.



Цей порядок з'явився лише тепер, а до цього виробники так і не отримали доступу до дешевшого газу.



Через це, як, наприклад, заявили в "Укрхлібпромі", виробники змушені укладати контракти на постачання газу за ціною від 47 до 55 тисяч грн за тисячу кубів, несуть збитки, а відтак вже домовляються із торговельними мережами про підвищення цін на хліб на 10%.



"Підприємства зазнають збитків. Як проміжне рішення - досягнуто домовленості, насамперед із великими торговими мережами, щодо підвищення цін на масові види хліба в січні - на 10%, - заявив генеральний директор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко і спрогнозував:



Якщо пільгова ціна на газ для хлібопекарських підприємств не стане реальністю - слід очікувати подальшого різкого зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби".



Задоволені не всі

Втім, навіть коли урядове рішення почне працювати і виробники отримають доступ до газу за пільговою ціною, воно матиме щонайменше два негативні наслідки.



Компанії, що вже видобувають газ, назвали рішення уряду таким, що не відповідає закону про ринок газу, і готові доводити це в суді. Те, що вони будуть змушені продавати частину своєї продукції за обмеженою ціною, призведе до скорочення інвестицій та видобутку, кажуть в Асоціації газовидобувних компаній.



Водночас в асоціації виробників "кондитерки" - "Укркондпромі" - заявили, що рішення уряду спотворює конкуренцію на ринку через те, що доступ до дешевшого газу можуть отримати підприємства, які заявляли випічку хліба як головну діяльність, а насправді випускають більше кондитерських виробів.



Навіть поверховий аналіз списку із майже 7 тисяч підприємств виробників "соціальних" продуктів, який склав уряд, говорить, що до нього потрапили не лише вони, заявив голова "Укркондпрому" Олександр Балдинюк "Українським новинам".



Наслідком цього може бути закриття деяких підприємств чи обмеження їхньої роботи та звільнення працівників.



Очевидно, що те саме може стосуватися й інших підприємств, де важко розрізнити, хто випускає "соціальну" продукцію, а хто - не лише її.



За даними Державної служби статистики, лідерами зростання цін в Україні є олія, цукор та яйця та хліб. У грудні 2021 року ціни на олію проти грудня 2020 зросли на 38,8%, на цукор - на 28,3%, яйця та хліб - майже 19%.



Загалом за 2021 рік інфляція в Україні перевищила 10%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд обмежив торговельну націнку ще на 10 соціальних продуктів та запровадив щоденний моніторинг цін на найпопулярніші товари та пальне.Крім того, урядовці визначилися із тим, як саме виробники цих товарів купуватимуть газ за зниженою ціною, - пише ВВС Це сталося через два тижні після того, як уряд зобов'язав приватні газовидобувні компанії продавати 20% свого газу виробникам соціальних продуктів за пільговою ціною.У такий спосіб уряд розраховує "стабілізувати цінову ситуацію на основні продукти харчування".В останні дні 2021 року Кабмін ухвалив дві постанови, які мають запобігти подальшому стрімкому зростанню цін на харчі, зокрема так звані "соціальні" - хліб, молоко, олію, яйця, ціни на які треба декларувати заздалегідь.Тоді ж уряд заборонив встановлювати у роздрібній торгівлі більш як 10% націнку на житньо-пшеничний ("Український") хліб та батон.Тепер уряд додав до цього переліку ще 10 товарів, серед яких гречка, цукор-пісок, пшеничне борошно вищого ґатунку та вермішель з нього, молоко із 2,5% жирністю, соняшникова олія, яйця, масло із 72,5% жирів, курячі тушки та навіть негазована мінеральна вода.Ціни на всі ці товари стають, фактично, регульованими, адже роздрібна торговельна націнка на них обмежується 10%.Фіксація націнки триватиме до кінця карантину, пов'язаного із пандемією коронавірусу.Основу цін на товари на полицях магазинів становить ціна виробників. А вони від кінця минулого року кажуть, що не можуть "тягти" ціни на газ, не підвищуючи ціну на свою продукцію.Розв'язати цю проблему уряд намагається через іншу постанову. Вона зобов'язує приватних газовидобувників продавати на біржі 20% свого газу за пільговою ціною для виробників соціальних продуктів.Стартова ціна цього газу має бути на рівні ціни видобутку до сплати рентних платежів, а націнка на неї не повинна перевищувати 25% (24% надбавки постачальника та 1% торговельної надбавки).Проте ухваливши рішення про це ще наприкінці минулого року, уряд не розробив порядок, як саме мають відбуватися торги, і хто може брати в них участь.Цей порядок з'явився лише тепер, а до цього виробники так і не отримали доступу до дешевшого газу.Через це, як, наприклад, заявили в "Укрхлібпромі", виробники змушені укладати контракти на постачання газу за ціною від 47 до 55 тисяч грн за тисячу кубів, несуть збитки, а відтак вже домовляються із торговельними мережами про підвищення цін на хліб на 10%."Підприємства зазнають збитків. Як проміжне рішення - досягнуто домовленості, насамперед із великими торговими мережами, щодо підвищення цін на масові види хліба в січні - на 10%, - заявив генеральний директор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко і спрогнозував:Якщо пільгова ціна на газ для хлібопекарських підприємств не стане реальністю - слід очікувати подальшого різкого зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби".Втім, навіть коли урядове рішення почне працювати і виробники отримають доступ до газу за пільговою ціною, воно матиме щонайменше два негативні наслідки.Компанії, що вже видобувають газ, назвали рішення уряду таким, що не відповідає закону про ринок газу, і готові доводити це в суді. Те, що вони будуть змушені продавати частину своєї продукції за обмеженою ціною, призведе до скорочення інвестицій та видобутку, кажуть в Асоціації газовидобувних компаній.Водночас в асоціації виробників "кондитерки" - "Укркондпромі" - заявили, що рішення уряду спотворює конкуренцію на ринку через те, що доступ до дешевшого газу можуть отримати підприємства, які заявляли випічку хліба як головну діяльність, а насправді випускають більше кондитерських виробів.Навіть поверховий аналіз списку із майже 7 тисяч підприємств виробників "соціальних" продуктів, який склав уряд, говорить, що до нього потрапили не лише вони, заявив голова "Укркондпрому" Олександр Балдинюк "Українським новинам".Наслідком цього може бути закриття деяких підприємств чи обмеження їхньої роботи та звільнення працівників.Очевидно, що те саме може стосуватися й інших підприємств, де важко розрізнити, хто випускає "соціальну" продукцію, а хто - не лише її.За даними Державної служби статистики, лідерами зростання цін в Україні є олія, цукор та яйця та хліб. У грудні 2021 року ціни на олію проти грудня 2020 зросли на 38,8%, на цукор - на 28,3%, яйця та хліб - майже 19%.Загалом за 2021 рік інфляція в Україні перевищила 10%.

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