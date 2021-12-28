У Луцьку після зіткнення Volkswagen вилетів на тротуар і збив дівчину. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:01
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Зіткнення сталося на проспекті Відродження, поблизу школи №18, близько 20:00. Легковик Volkswagen зіткнувся з кросовером Аcura, виїжджаючи на проспект з придеглої вулиці. За словами очевидців, кросовер рухався на великій швидкості.
За інформацією ІА Волинські Новини, від удару «Фольксваген» відкинуло на тротуар, де він збив 16-річну дівчину. Постраждалу у шоковому стані госпіталізували.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Зіткнення сталося на проспекті Відродження, поблизу школи №18, близько 20:00. Легковик Volkswagen зіткнувся з кросовером Аcura, виїжджаючи на проспект з придеглої вулиці. За словами очевидців, кросовер рухався на великій швидкості.
За інформацією ІА Волинські Новини, від удару «Фольксваген» відкинуло на тротуар, де він збив 16-річну дівчину. Постраждалу у шоковому стані госпіталізували.
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