У Луцьку після зіткнення Volkswagen вилетів на тротуар і збив дівчину. ФОТО, ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Зіткнення сталося на проспекті Відродження, поблизу школи №18, близько 20:00. Легковик Volkswagen зіткнувся з кросовером Аcura, виїжджаючи на проспект з придеглої вулиці. За словами очевидців, кросовер рухався на великій швидкості.



За інформацією









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.Про цеповідомили очевидці аварії.Зіткнення сталося на проспекті Відродження, поблизу школи №18, близько 20:00. Легковик Volkswagen зіткнувся з кросовером Аcura, виїжджаючи на проспект з придеглої вулиці. За словами очевидців, кросовер рухався на великій швидкості.За інформацією ІА Волинські Новини , від удару «Фольксваген» відкинуло на тротуар, де він збив 16-річну дівчину. Постраждалу у шоковому стані госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію