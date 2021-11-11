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Український паспорт займає 35 місце в рейтингу «мобільності»

Український паспорт займає 35 місце в рейтингу «мобільності»
Український закордонний паспорт залишився на 35 позиції зі 111 у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Як передає Укрінформ, про про це свідчать оприлюднені оновлені дані рейтингу.

Таким чином із українським закордонним паспортом можна без віз або з візою після прибуття потрапити у 141 країну. При цьому, ще минулого року таких країн для українців були відкритими 136.

Зазначається, що на першому місці перебувають Японія та Сінгапур (192 країни). Другу сходинку посідають Німеччина та Південна Кореї, чиї громадяни можуть відвідати 192 країн без віз або з візою після прибуття.

Трійку замикають Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія (189 країн).

На 111 й останньому місці розташований Афганістан (26 країн).

У 2021 році український закордонний паспорт піднявся на 35-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

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Теги: паспорт, Україна
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