Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію





Про це повідомляє



За їхніми даними, у США очікували, що Росія упродовж грудня та початку січня збільшить чисельність своїх військових біля України до 175 тисяч. Наразі, за приблизними підрахунками, біля кордону перебувають 100 тисяч військових.



В американській розвідці зазначили, що нарощування сил триває, однак повільнішими темпами. Так, Росія розмістила біля України додаткову бойову авіацію: ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі.



Крім того, чиновники США вважають, що вікно для російського наступу обмежене і залежить від температури: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Натомість відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наступ принаймні до лютого, вважають у розвідці.



Як пише NYT, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони ретельно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія останніми тижнями сповільнила нарощування військових біля кордонів з Україною. Водночас, за даними американських чиновників, Росія перекинула до кордону бойову авіацію.Про це повідомляє Громадське , посилаючись на New York Times із посиланням на джерела серед американських чиновників.За їхніми даними, у США очікували, що Росія упродовж грудня та початку січня збільшить чисельність своїх військових біля України до 175 тисяч. Наразі, за приблизними підрахунками, біля кордону перебувають 100 тисяч військових.В американській розвідці зазначили, що нарощування сил триває, однак повільнішими темпами. Так, Росія розмістила біля України додаткову бойову авіацію: ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі.Крім того, чиновники США вважають, що вікно для російського наступу обмежене і залежить від температури: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Натомість відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наступ принаймні до лютого, вважають у розвідці.Як пише NYT, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони ретельно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.

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