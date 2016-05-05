Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію
Сьогодні, 03:49
Росія останніми тижнями сповільнила нарощування військових біля кордонів з Україною. Водночас, за даними американських чиновників, Росія перекинула до кордону бойову авіацію.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на New York Times із посиланням на джерела серед американських чиновників.
За їхніми даними, у США очікували, що Росія упродовж грудня та початку січня збільшить чисельність своїх військових біля України до 175 тисяч. Наразі, за приблизними підрахунками, біля кордону перебувають 100 тисяч військових.
В американській розвідці зазначили, що нарощування сил триває, однак повільнішими темпами. Так, Росія розмістила біля України додаткову бойову авіацію: ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі.
Крім того, чиновники США вважають, що вікно для російського наступу обмежене і залежить від температури: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Натомість відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наступ принаймні до лютого, вважають у розвідці.
Як пише NYT, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони ретельно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.
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Про це повідомляє Громадське, посилаючись на New York Times із посиланням на джерела серед американських чиновників.
За їхніми даними, у США очікували, що Росія упродовж грудня та початку січня збільшить чисельність своїх військових біля України до 175 тисяч. Наразі, за приблизними підрахунками, біля кордону перебувають 100 тисяч військових.
В американській розвідці зазначили, що нарощування сил триває, однак повільнішими темпами. Так, Росія розмістила біля України додаткову бойову авіацію: ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі.
Крім того, чиновники США вважають, що вікно для російського наступу обмежене і залежить від температури: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Натомість відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наступ принаймні до лютого, вважають у розвідці.
Як пише NYT, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони ретельно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.
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