вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію

Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію
Росія останніми тижнями сповільнила нарощування військових біля кордонів з Україною. Водночас, за даними американських чиновників, Росія перекинула до кордону бойову авіацію.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на New York Times із посиланням на джерела серед американських чиновників.

За їхніми даними, у США очікували, що Росія упродовж грудня та початку січня збільшить чисельність своїх військових біля України до 175 тисяч. Наразі, за приблизними підрахунками, біля кордону перебувають 100 тисяч військових.

В американській розвідці зазначили, що нарощування сил триває, однак повільнішими темпами. Так, Росія розмістила біля України додаткову бойову авіацію: ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі.

Крім того, чиновники США вважають, що вікно для російського наступу обмежене і залежить від температури: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Натомість відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наступ принаймні до лютого, вважають у розвідці.

Як пише NYT, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони ретельно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, РФ, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію
Сьогодні, 03:49
Колишній капітан «Волині» та ексголкіпер клубу зав'язали із футболом
Сьогодні, 02:16
Український паспорт займає 35 місце в рейтингу «мобільності»
Сьогодні, 01:13
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Назвали 10 продуктів, на які держава «стримуватиме» ціни
12 січень, 23:35
Схожі новини
Місцеві порахували ребра російським військовим на Донбасі Місцеві порахували ребра російським військовим на Донбасі
05 травень, 2016, 08:59
У мережі опублікували відео запеклого бою ЗСУ з бойовиками під Зайцевим. ВІДЕО У мережі опублікували відео запеклого бою ЗСУ з бойовиками під Зайцевим. ВІДЕО
02 травень, 2016, 06:59
Бойовики порушили домовленості про припинення вогню на свята Бойовики порушили домовленості про припинення вогню на свята
01 травень, 2016, 06:59
У бою під Авдіївкою загинув боєць з Грузії У бою під Авдіївкою загинув боєць з Грузії
01 травень, 2016, 01:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію
Сьогодні, 03:49
 0
Колишній капітан «Волині» та ексголкіпер клубу зав'язали із футболом
Сьогодні, 02:16
 0
Український паспорт займає 35 місце в рейтингу «мобільності»
Сьогодні, 01:13
 0
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Назвали 10 продуктів, на які держава «стримуватиме» ціни
12 січень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8