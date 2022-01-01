В Україні за добу виявили понад 10 тисяч випадків COVID-19

За добу 12 січня в Україні:◾️ зафіксували 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 590, серед медпрацівників – 255);◾️ 102 580 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 13 січня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 676 осіб;◾️ летальних випадків – 191;◾️ одужало – 7 202 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 727 034 особи;◾️ одужало – 3 537 826 осіб;◾️ летальних випадків – 97 928;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 071 469.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом провели 29 125 670 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 997;Вінницька область – 510;Волинська область – 88;Дніпропетровська область – 362;Донецька область – 354;Житомирська область – 367;Закарпатська область – 413;Запорізька область – 222;Івано-Франківська область – 983;Київська область – 376;Кіровоградська область – 64;Луганська область – 98;Львівська область – 949;Миколаївська область – 174;Одеська область – 508;Полтавська область – 431;Рівненська область – 273;Сумська область – 510;Тернопільська область – 389;Харківська область – 560;Херсонська область – 95;Хмельницька область – 367;Черкаська область – 293;Чернівецька область – 313;Чернігівська область – 350.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.