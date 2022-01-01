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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу виявили понад 10 тисяч випадків COVID-19

В Україні за добу виявили понад 10 тисяч випадків COVID-19
За добу 12 січня в Україні:

◾️ зафіксували 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 590, серед медпрацівників – 255);
◾️ 102 580 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 13 січня.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 1 676 осіб;
◾️ летальних випадків – 191;
◾️ одужало – 7 202 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 727 034 особи;
◾️ одужало – 3 537 826 осіб;
◾️ летальних випадків – 97 928;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 071 469.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом провели 29 125 670 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 997;
Вінницька область – 510;
Волинська область – 88;
Дніпропетровська область – 362;
Донецька область – 354;
Житомирська область – 367;
Закарпатська область – 413;
Запорізька область – 222;
Івано-Франківська область – 983;
Київська область – 376;
Кіровоградська область – 64;
Луганська область – 98;
Львівська область – 949;
Миколаївська область – 174;
Одеська область – 508;
Полтавська область – 431;
Рівненська область – 273;
Сумська область – 510;
Тернопільська область – 389;
Харківська область – 560;
Херсонська область – 95;
Хмельницька область – 367;
Черкаська область – 293;
Чернівецька область – 313;
Чернігівська область – 350.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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Теги: коронавірус, статистика
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