Курс валют у Луцьку на 13 січня





Євро купують за 31,30.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,83, а купують за 6,97.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 13 січня, такий: купівля – 27,60.Євро купують за 31,30.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то його продають за 6,83, а купують за 6,97.

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