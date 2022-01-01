Курс валют у Луцьку на 13 січня
Сьогодні, 09:25
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 13 січня, такий: купівля – 27,60.
Євро купують за 31,30.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,83, а купують за 6,97.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро купують за 31,30.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,83, а купують за 6,97.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку ремонтуватимуть міст над залізничними коліями
Сьогодні, 09:52
На Волині за добу – 88 нових випадків на COVID-19 та 3 смерті
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 13 січня
Сьогодні, 09:25
В Україні за добу виявили понад 10 тисяч випадків COVID-19
Сьогодні, 09:09
Медіа