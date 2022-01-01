У Луцьку ремонтуватимуть міст над залізничними коліями





Чому конструкція так мало прослужила лучанам та що у ній змінюватимуть – у сюжеті



Пішохідний міст над залізничними коліями фактично сполучає Варшавський ринок та вокзал. Свого часу його називали «мостом Кривицького-Шиби», адже попередні міські голови протягом 15 років ніяк не могли його добудувати. Відкрили міст аж у 2011-му, вже за каденції Миколи Романюка.



Прослужила конструкція трохи більше як 10 років, і от місцеві урядники планують взятися за її ремонт. Виділили для цього майже 4 мільйони гривень. Справа дійсно на часі, вважають лучани, мовляв, міст руйнується, і ходити ним стає небезпечно.



До того ж взимку, кажуть пішоходи, сходи дуже слизькі. Втім, ходити мусять, і люду тут завше багато. Адже це дуже популярна частина міста.



Та чому ж міст прослужив так мало? Ексочільник міста Богдан Шиба каже, що виною усьому поспіх і неякісна робота.



«Зробили як-небудь, правда, за 25 років за те віддали облспоживспілці землю під Варшавкою… Відразу там було видно, що деякі конструкції хитаються, ще як його в експлуатацію здавали. От і все. Як завжди в нас. Аби зробити і стрічку перерізати», – каже Богдан Шиба.



Жоден ремонт, запевняє ексмер, не усуне тих вад, які зроблені під час будівництва. Тож дуже логічно, що міст так швидко «здався».



«Я чому за своєї каденції не зробив? Бо ціна була непідйомна для міста. І тому як-небудь я його робити не хотів… Віддали врешті за його будівництво величезні гроші, а там же облспоживспілка, мабуть, фінансувала, і вони там фінансували по мінімуму, і зробили будівельники по мінімуму», – розмірковує колишній міський голова.



Чинний міський голова Ігор Поліщук каже: скільки мільйонів витратили за 15 років на зведення мосту – складно й підрахувати, адже дійсно були наявні певні махінації. Та якістю він не відзначився явно, адже 10 років – дуже малий термін експлуатації. Щодо хитання, то для такої конструкції – це нормально.



«Він є природнім для такого мосту пішохідного, обстежили проєктанти міст на предмет його надійності, на предмет цілісності конструктивних елементів. І жодних зауважень до його безпечності немає», – стверджує Ігор Поліщук.



Усе ж є явні проблеми, з якими потрібно негайно боротися. Адже, якщо затягувати час, пошкодження будуть лишень додаватися.



«На жаль, не найвищої якості цей метал був. За цей час внаслідок корозії виникли пошкодження, необхідно цю корозію забрати, заново його пофарбувати, обробити антикорозійними матеріалами, там, де корозія найбільше вразила метал – його підсилити. І таким чином продовжити строк експлуатації цього мосту», – розповів мер.



Проєктна документація уже готова, найближчим часом оголосять тендер. Можливо, роботи вдасться виконати за меншу суму. Візьмуться до справи одразу після завершення паперових процедур.







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