Незаконно продали вугілля на 1,8 мільйона: на Волині судитимуть керівника шахти та його спільників





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.







Упродовж січня-липня 2020 року за такою схемою посадовці незаконно продали понад 12 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму 1,8 млн грн.



Колишнім керівнику однієї з шахт Нововолинська, головному інженеру та начальнику технічного комплексу слідчі слідчого управління області повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині правоохоронні органи викрили злочинну схему незаконного збуту вугілля на на 1,8 мільйона гривень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині. Організував її на той час керівник однієї з шахт . Його спільниками в оборудках були головний інженер та начальник технічного комплексу шахти. Вугілля продавали та відвантажували, вказуючи у бухгалтерській документації неправдиві відомості щодо обсягів його видобутку та знижували показники зольності.Упродовж січня-липня 2020 року за такою схемою посадовці незаконно продали понад 12 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму 1,8 млн грн.Колишнім керівнику однієї з шахт Нововолинська, головному інженеру та начальнику технічного комплексу слідчі слідчого управління області повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

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