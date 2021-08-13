Незаконно продали вугілля на 1,8 мільйона: на Волині судитимуть керівника шахти та його спільників
Сьогодні, 10:04
На Волині правоохоронні органи викрили злочинну схему незаконного збуту вугілля на на 1,8 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Організував її на той час керівник однієї з шахт. Його спільниками в оборудках були головний інженер та начальник технічного комплексу шахти. Вугілля продавали та відвантажували, вказуючи у бухгалтерській документації неправдиві відомості щодо обсягів його видобутку та знижували показники зольності.
Упродовж січня-липня 2020 року за такою схемою посадовці незаконно продали понад 12 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму 1,8 млн грн.
Колишнім керівнику однієї з шахт Нововолинська, головному інженеру та начальнику технічного комплексу слідчі слідчого управління області повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Організував її на той час керівник однієї з шахт. Його спільниками в оборудках були головний інженер та начальник технічного комплексу шахти. Вугілля продавали та відвантажували, вказуючи у бухгалтерській документації неправдиві відомості щодо обсягів його видобутку та знижували показники зольності.
Упродовж січня-липня 2020 року за такою схемою посадовці незаконно продали понад 12 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму 1,8 млн грн.
Колишнім керівнику однієї з шахт Нововолинська, головному інженеру та начальнику технічного комплексу слідчі слідчого управління області повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
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