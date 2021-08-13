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Незаконно продали вугілля на 1,8 мільйона: на Волині судитимуть керівника шахти та його спільників

Незаконно продали вугілля на 1,8 мільйона: на Волині судитимуть керівника шахти та його спільників
На Волині правоохоронні органи викрили злочинну схему незаконного збуту вугілля на на 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Організував її на той час керівник однієї з шахт. Його спільниками в оборудках були головний інженер та начальник технічного комплексу шахти. Вугілля продавали та відвантажували, вказуючи у бухгалтерській документації неправдиві відомості щодо обсягів його видобутку та знижували показники зольності.

Упродовж січня-липня 2020 року за такою схемою посадовці незаконно продали понад 12 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму 1,8 млн грн.

Колишнім керівнику однієї з шахт Нововолинська, головному інженеру та начальнику технічного комплексу слідчі слідчого управління області повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

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Теги: Волинь, Новововолинськ, шахта, підозра, суд
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