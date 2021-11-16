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У Луцьку горіла квартира

У Луцьку горіла квартира
У Луцьку на вулиці Грабовського сталася пожежа в однокімнатній квартирі у п`ятиповерховому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

12 січня о 21:13 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Вогнеборці включались у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання пожежі. Горіння ліквідували рятувальники 1-ої та 2-ї ДПРЧ м. Луцька.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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