У Луцьку горіла квартира





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



12 січня о 21:13 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.



Вогнеборці включались у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання пожежі. Горіння ліквідували рятувальники 1-ої та 2-ї ДПРЧ м. Луцька.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Грабовського сталася пожежа в однокімнатній квартирі у п`ятиповерховому будинку.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.12 січня о 21:13 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.Вогнеборці включались у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання пожежі. Горіння ліквідували рятувальники 1-ої та 2-ї ДПРЧ м. Луцька.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію