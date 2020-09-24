вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині пожежники врятували від вогню два будинки та квартиру

На Волині пожежники врятували від вогню два будинки та квартиру
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

12 січня о 15:29 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі у смт Турійськ Ковельського району. О 15:44 пожежу локалізували, об 16:00 – ліквідували рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ.

Імовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Того ж дня о 22:39 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку, що в с. Журавлине Ковельського району. Пожежу ліквідовували рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони с. Смідин.

Ймовірна причина виникнення пожежі - недолік конструкцій нагрівальних печей.

Вночі о 01:36 повідомили, що горить цегляний житловий будинок в с. Зміїнець Луцького району. Через сильне задимлення рятувальники включались у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації пожежі. Горіння ліквідували рятувальники 2-ої та 25-ї ДПРЧ м. Луцька.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, пожежа, будинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку автомобіль збив 16-річну дівчину: у поліції повідомили деталі ДТП
Сьогодні, 11:29
Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки
Сьогодні, 11:27
На Волині пожежники врятували від вогню два будинки та квартиру
Сьогодні, 11:15
У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
Сьогодні, 11:02
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
На Волині горіли хата-пустка і цегляний будинок барачного типу На Волині горіли хата-пустка і цегляний будинок барачного типу
24 вересень, 2020, 11:36
На Волині у неділю, 6 вересня, горіли три житлові будинки На Волині у неділю, 6 вересня, горіли три житлові будинки
07 вересень, 2020, 10:20
На Волині горіли два житлові будинки На Волині горіли два житлові будинки
29 серпень, 2017, 10:17
У Ковелі горів житловий будинок: вогонь пошкодив стіни та меблі У Ковелі горів житловий будинок: вогонь пошкодив стіни та меблі
04 січень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – пожежа у дворі на вулиці Гетьмана Мазепи
Сьогодні, 12:23
 0
Каток у Володимирі залили за 237 гривень
Сьогодні, 12:19
 0
У селі біля Луцька знайшли мертвими чоловіка та жінку
Сьогодні, 12:00
 0
Директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук: «Вартість газу у 2022 році залежить від енергетичної ситуації в Європі»
Сьогодні, 11:54
 0
Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8