На Волині пожежники врятували від вогню два будинки та квартиру
Сьогодні, 11:15
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
12 січня о 15:29 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі у смт Турійськ Ковельського району. О 15:44 пожежу локалізували, об 16:00 – ліквідували рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ.
Імовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Того ж дня о 22:39 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку, що в с. Журавлине Ковельського району. Пожежу ліквідовували рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони с. Смідин.
Ймовірна причина виникнення пожежі - недолік конструкцій нагрівальних печей.
Вночі о 01:36 повідомили, що горить цегляний житловий будинок в с. Зміїнець Луцького району. Через сильне задимлення рятувальники включались у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації пожежі. Горіння ліквідували рятувальники 2-ої та 25-ї ДПРЧ м. Луцька.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
12 січня о 15:29 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі у смт Турійськ Ковельського району. О 15:44 пожежу локалізували, об 16:00 – ліквідували рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ.
Імовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Того ж дня о 22:39 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку, що в с. Журавлине Ковельського району. Пожежу ліквідовували рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони с. Смідин.
Ймовірна причина виникнення пожежі - недолік конструкцій нагрівальних печей.
Вночі о 01:36 повідомили, що горить цегляний житловий будинок в с. Зміїнець Луцького району. Через сильне задимлення рятувальники включались у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації пожежі. Горіння ліквідували рятувальники 2-ої та 25-ї ДПРЧ м. Луцька.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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