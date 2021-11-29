вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку патрульні зловили п'яного водія

У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
Вночі, 13 січня, у Луцьку патрульні виявили водія, який керував у стані сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час патрулювання на перехресті вулиць Дубнівська та Глушець патрульні виявили транспортний засіб Volkswagen Caravelle, який рухався із порушенням ПДР.

Під час спілкування з 39-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Кермувальник пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1,21 проміле, що в 6 разів перевищує допустиму норму.

На порушника патрульні склали адміністративний ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, патрульні, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки
Сьогодні, 11:27
На Волині пожежники врятували від вогню два будинки та квартиру
Сьогодні, 11:15
У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
Сьогодні, 11:02
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:48
У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 12 разів У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 12 разів
10 січень, 15:46
У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 11 разів У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 11 разів
05 січень, 11:20
У Луцьку патрульні затримали п`яного водія без прав. ФОТО У Луцьку патрульні затримали п`яного водія без прав. ФОТО
29 листопад, 2021, 12:05
У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
29 листопад, 2021, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – пожежа у дворі на вулиці Гетьмана Мазепи
Сьогодні, 12:23
 0
Каток у Володимирі залили за 237 гривень
Сьогодні, 12:19
 0
У селі біля Луцька знайшли мертвими чоловіка та жінку
Сьогодні, 12:00
 0
Директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук: «Вартість газу у 2022 році залежить від енергетичної ситуації в Європі»
Сьогодні, 11:54
 0
Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8