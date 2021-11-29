У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
Сьогодні, 11:02
Вночі, 13 січня, у Луцьку патрульні виявили водія, який керував у стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час патрулювання на перехресті вулиць Дубнівська та Глушець патрульні виявили транспортний засіб Volkswagen Caravelle, який рухався із порушенням ПДР.
Під час спілкування з 39-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1,21 проміле, що в 6 разів перевищує допустиму норму.
На порушника патрульні склали адміністративний ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час патрулювання на перехресті вулиць Дубнівська та Глушець патрульні виявили транспортний засіб Volkswagen Caravelle, який рухався із порушенням ПДР.
Під час спілкування з 39-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Кермувальник пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1,21 проміле, що в 6 разів перевищує допустиму норму.
На порушника патрульні склали адміністративний ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.
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