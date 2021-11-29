У Луцьку патрульні зловили п'яного водія

Вночі, 13 січня, у Луцьку патрульні виявили водія, який керував у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час патрулювання на перехресті вулиць Дубнівська та Глушець патрульні виявили транспортний засіб Volkswagen Caravelle, який рухався із порушенням ПДР.Під час спілкування з 39-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Кермувальник пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 1,21 проміле, що в 6 разів перевищує допустиму норму.На порушника патрульні склали адміністративний ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.