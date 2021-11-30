Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки
Сьогодні, 11:27
За вбивство через необережність волинянин отримав 3 роки та 6 місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Турійський районний суд призначив 28-річному жителю селища Луків за вчинення убивства через необережність (ч.1 ст. 119 КК України) покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.
Увечері 5 серпня 2021 року чоловік у рідному селищі під час спровокованого 38-річним нетверезим односельцем конфлікту ударив того рукою, від чого потерпілий упав, вдарився головою та за тиждень помер у лікарні від одержаних травм.
Визнаний винуватим у спричиненні його смерті волинянин понад три роки відбуватиме покарання за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Турійський районний суд призначив 28-річному жителю селища Луків за вчинення убивства через необережність (ч.1 ст. 119 КК України) покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.
Увечері 5 серпня 2021 року чоловік у рідному селищі під час спровокованого 38-річним нетверезим односельцем конфлікту ударив того рукою, від чого потерпілий упав, вдарився головою та за тиждень помер у лікарні від одержаних травм.
Визнаний винуватим у спричиненні його смерті волинянин понад три роки відбуватиме покарання за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки
Сьогодні, 11:27
На Волині пожежники врятували від вогню два будинки та квартиру
Сьогодні, 11:15
У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
Сьогодні, 11:02
Медіа