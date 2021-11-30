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Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки

Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки
За вбивство через необережність волинянин отримав 3 роки та 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Турійський районний суд призначив 28-річному жителю селища Луків за вчинення убивства через необережність (ч.1 ст. 119 КК України) покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.

Увечері 5 серпня 2021 року чоловік у рідному селищі під час спровокованого 38-річним нетверезим односельцем конфлікту ударив того рукою, від чого потерпілий упав, вдарився головою та за тиждень помер у лікарні від одержаних травм.

Визнаний винуватим у спричиненні його смерті волинянин понад три роки відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: ненавмисне вбивство, Луків, суд, вирок
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