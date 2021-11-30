Вдарив п'яного односельця: волинянин за ненавмисне вбивство сяде за ґрати на три з половиною роки

За вбивство через необережність волинянин отримав 3 роки та 6 місяців позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури Турійський районний суд призначив 28-річному жителю селища Луків за вчинення убивства через необережність (ч.1 ст. 119 КК України) покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.Увечері 5 серпня 2021 року чоловік у рідному селищі під час спровокованого 38-річним нетверезим односельцем конфлікту ударив того рукою, від чого потерпілий упав, вдарився головою та за тиждень помер у лікарні від одержаних травм.Визнаний винуватим у спричиненні його смерті волинянин понад три роки відбуватиме покарання за ґратами.