Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку





Про це розповів Ігор Дородних.



"У неї струс головного мозку, дівчині робитимуть МРТ та дообстежуватимуть", — каже Ігор Дородних.







Зі слів речника Нацполіції Волині Олега Плазовського, зіткнення допустили водії двох автомобілів. Зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіль Acura MDX, за кермом якого перебував 64-річний лучанин. Від удару Volkswagen Passat вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину.



За попередніми даними, водії були тверезими, — каже речник.



За даними фактом



Триває досудове слідство.

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