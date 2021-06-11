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Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку

Повідомили стан неповнолітньої, яку збила автівка на Відродження у Луцьку
Стан 16-річної дівчини, яку збила автівка на тротуарі — середньої важкості, її обстежують у Волинській дитячій клінічній лікарні.

Про це розповів Суспільному медичний директор закладу Ігор Дородних.

"У неї струс головного мозку, дівчині робитимуть МРТ та дообстежуватимуть", — каже Ігор Дородних.

Аварія трапилася напередодні ввечері, 12 січня, о 20:00 годині, на перехресті проспекту Відродження та вулиці Софії Ковалевської, у Луцьку.

Зі слів речника Нацполіції Волині Олега Плазовського, зіткнення допустили водії двох автомобілів. Зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіль Acura MDX, за кермом якого перебував 64-річний лучанин. Від удару Volkswagen Passat вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину.

За попередніми даними, водії були тверезими, — каже речник.

За даними фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Триває досудове слідство.

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Теги: аварія, Луцьк, неповнолітня, лікарня, збили дівчинку, Відродження
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