У селі біля Луцька знайшли мертвими чоловіка та жінку





Про це



Трагедія сталася у будинку, де проживали чоловік і жінка. На місці події працювали медики, слідчо-оперативна група та працівники «Волиньгазу».



Як повідомили у пресслужбі «Волиньгазу», до них надходило повідомлення про такий випадок. На місце події оперативно виїхала аварійно-диспетчерська служба. Проте на момент обстеження у помешканні не було офіційно зафіксовано наявність чадного газу. Як зазначили, потрібно звертатися за висновками експертизи до судмедекспертів.



Варто зауважити, що до приїзду служби будинок вже був провітрений, адже там знаходилися медики, були відкриті вікна та двері. Тому на той момент приладами не зафіксовано навність чадного газу.



Як прокоментували у пресслужбі поліції Волині, повідомлення про виявлення мертвими двох пенсіонерів у будинку надійшло до поліції вчора. Слідчо-оперативна група встановила, що попередня причина смерті 62-річного чоловіка й 68-річної жінки – отруєння чадним газом.



У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження на ст. 270 Кримінального кодексу України. Тіла померлих скерували на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 січня в селі Уманці Луцького району знайшли мертвими чоловіка та жінку. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія сталася у будинку, де проживали чоловік і жінка. На місці події працювали медики, слідчо-оперативна група та працівники «Волиньгазу».Як повідомили у пресслужбі «Волиньгазу», до них надходило повідомлення про такий випадок. На місце події оперативно виїхала аварійно-диспетчерська служба. Проте на момент обстеження у помешканні не було офіційно зафіксовано наявність чадного газу. Як зазначили, потрібно звертатися за висновками експертизи до судмедекспертів.Варто зауважити, що до приїзду служби будинок вже був провітрений, адже там знаходилися медики, були відкриті вікна та двері. Тому на той момент приладами не зафіксовано навність чадного газу.Як прокоментували у пресслужбі поліції Волині, повідомлення про виявлення мертвими двох пенсіонерів у будинку надійшло до поліції вчора. Слідчо-оперативна група встановила, що попередня причина смерті 62-річного чоловіка й 68-річної жінки – отруєння чадним газом.У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження на ст. 270 Кримінального кодексу України. Тіла померлих скерували на судово-медичну експертизу.

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