Каток у Володимирі залили за 237 гривень





Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства Володимира у



При пропускній спроможності труби діаметром 25 мм 1200 літрів за годину, усього за 12 годин, а саме стільки часу тривав процес заливання ковзанки бригадою водоканалу, було витрачено майже 15 кубів води.



Якщо перевести їх у грошовий еквівалент, це становить 237 гривень.



У фейсбук-спільноті «Твій Володимир» раніше публікували фото, як розкришився та потік цей каток.





Саме на таку суму було витрачено води на облаштування ковзанки у центрі міста.

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