Каток у Володимирі залили за 237 гривень
Сьогодні, 12:19
На облаштування катка у центрі Володимира на площі Героїв витратили 15 кубів води, що в грошовому еквіваленті становить 237 гривень.
Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства Володимира у фейсбуці.
При пропускній спроможності труби діаметром 25 мм 1200 літрів за годину, усього за 12 годин, а саме стільки часу тривав процес заливання ковзанки бригадою водоканалу, було витрачено майже 15 кубів води.
Якщо перевести їх у грошовий еквівалент, це становить 237 гривень.
У фейсбук-спільноті «Твій Володимир» раніше публікували фото, як розкришився та потік цей каток.
Саме на таку суму було витрачено води на облаштування ковзанки у центрі міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства Володимира у фейсбуці.
При пропускній спроможності труби діаметром 25 мм 1200 літрів за годину, усього за 12 годин, а саме стільки часу тривав процес заливання ковзанки бригадою водоканалу, було витрачено майже 15 кубів води.
Якщо перевести їх у грошовий еквівалент, це становить 237 гривень.
У фейсбук-спільноті «Твій Володимир» раніше публікували фото, як розкришився та потік цей каток.
Саме на таку суму було витрачено води на облаштування ковзанки у центрі міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лікарям будуть доплачувати за вакцинацію: назвали умову
Сьогодні, 12:40
У Луцьку – пожежа у дворі на вулиці Гетьмана Мазепи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:23
Каток у Володимирі залили за 237 гривень
Сьогодні, 12:19
У селі біля Луцька знайшли мертвими чоловіка та жінку
Сьогодні, 12:00
Директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук: «Вартість газу у 2022 році залежить від енергетичної ситуації в Європі»
Сьогодні, 11:54
Медіа