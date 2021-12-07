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Каток у Володимирі залили за 237 гривень

Каток у Володимирі залили за 237 гривень
На облаштування катка у центрі Володимира на площі Героїв витратили 15 кубів води, що в грошовому еквіваленті становить 237 гривень.

Про це повідомляє управління водопровідно-каналізаційного господарства Володимира у фейсбуці.

При пропускній спроможності труби діаметром 25 мм 1200 літрів за годину, усього за 12 годин, а саме стільки часу тривав процес заливання ковзанки бригадою водоканалу, було витрачено майже 15 кубів води.

Якщо перевести їх у грошовий еквівалент, це становить 237 гривень.

У фейсбук-спільноті «Твій Володимир» раніше публікували фото, як розкришився та потік цей каток.
Каток у Володимирі залили за 237 гривень
Каток у Володимирі залили за 237 гривень


Саме на таку суму було витрачено води на облаштування ковзанки у центрі міста.

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Теги: каток, Володимир, скільки витратили
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