Луцька маркетологиня розповіла, чи справді нас «слухає» Facebook





Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на



«Офіційної інформації від Facebook про те, слухає він нас чи не слухає, немає. Але по факту бачимо, що, може, і слухає. Було багато скандалів навколо того, що Facebook нібито аналізує переписку і потім показує рекламу відповідно до того, що ви обговорюєте у приватних спілкуваннях. Ніхто вам правду не розкаже, але алгоритми насправді дуже розумні», – розповіла луцька маркетологиня Наталія Левчук.



«Якось дивлюся я сторіс луцького блогера про посудомийну машину, а після тих сторісів – одразу реклама побутової техніки. Тобто алгоритми працюють суперськи. І, до речі, не треба намагатися їх обдурити, створюючи фейкову активність, чи купуючи лайки, коментарі, чи заманюючи підписників не дуже чесними способами. Бо насправді Facebook це аналізує, і Instagram також. І це все може дуже негативно закінчитися для акаунту», – наголосила гостя програми.

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