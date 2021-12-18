Monobank застеріг українців від нової схеми обману

У Monobank попередили про випадки шахрайства, які повʼязані зі створенням різних платформ нібито від банку. Це можуть бути казино, служби таксі та навіть морозиво.Про це повідомив співзасновник MonobankГороховський застерігає клієнтів банку від втрати грошей та попереджає, що ніяких платформ для заробітку чи казино вони не запускали. Він розповів, що їхня служба безпеки з правоохоронними органами наразі працює над тим, щоб зупинити діяльність шахраїв."Ми не запускали жодних платформ для заробітку грошей та казино. Жодних! Будь ласка, не ведіться на цих аферистів. Наша РБ із правоохоронними органами працюють над тим, щоб зупинити діяльність цих шахраїв, але вони з’являються як гриби після дощу. Водночас повідомляю, що monopizza, monoтаксі, морозиво Mono і навіть ресторан у Таїланді також не мають до нас жодного стосунку. Їх усіх об’єднує те, що їм не вистачає розуму вигадати щось варте і вони крадуть чужі креативи. Прошу бойкотувати таку неприкриту крадіжку",- йдеться в дописі.