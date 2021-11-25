У Луцьку затримали двох нелегалів з Азербайджану

Працівники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області виявили двох нелегальних мігрантів у Луцьку.Про це інформують у пресслужбі поліції.21-річна громадянка та 60-річний громадянин Республіки Азербайджан знаходилися в Україні із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.Співробітники державної міграційної служби склали на іноземців адміністративні протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нелегалам загрожує від 1700 до 5100 грн. штрафу.Також прийняли рішення про примусове повернення порушників до країни походження.