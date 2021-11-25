вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали двох нелегалів з Азербайджану

У Луцьку затримали двох нелегалів з Азербайджану
Працівники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області виявили двох нелегальних мігрантів у Луцьку.

Про це інформують у пресслужбі поліції.

21-річна громадянка та 60-річний громадянин Республіки Азербайджан знаходилися в Україні із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Співробітники державної міграційної служби склали на іноземців адміністративні протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нелегалам загрожує від 1700 до 5100 грн. штрафу.

Також прийняли рішення про примусове повернення порушників до країни походження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нелегали, Луцьк, Азербайджан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку
Сьогодні, 13:32
У Луцьку затримали двох нелегалів з Азербайджану
Сьогодні, 13:16
Monobank застеріг українців від нової схеми обману
Сьогодні, 12:57
Лікарям будуть доплачувати за вакцинацію: назвали умову
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
У Луцьку вдруге затримали нелегала з Азербайджану У Луцьку вдруге затримали нелегала з Азербайджану
25 листопад, 2021, 17:00
У Луцьку спіймали нелегалів з В'єтнаму. ФОТО У Луцьку спіймали нелегалів з В'єтнаму. ФОТО
15 вересень, 2020, 11:20
У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців У Луцьку в хостелі знайшли нелегалів-пакистанців
01 листопад, 2018, 10:07
На Волині зростає кількість нелегальних мігрантів На Волині зростає кількість нелегальних мігрантів
12 жовтень, 2018, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку
Сьогодні, 13:32
 0
У Луцьку затримали двох нелегалів з Азербайджану
Сьогодні, 13:16
 0
Monobank застеріг українців від нової схеми обману
Сьогодні, 12:57
 0
Лікарям будуть доплачувати за вакцинацію: назвали умову
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8