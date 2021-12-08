У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку
Сьогодні, 13:32
Лабораторію з виготовлення прекурсорів зловмисники облаштували у житлових будинках у селі на Горохівщині. Злочинне угрупування складалося з кількох осіб – жителі Волині та Київщини.
Про це інформє пресслужба поліції Волині.
Організував незаконну діяльність 30-річний мешканець Горохівщини. Зловмисник разом із своїм 26-річним родичем, маючи відповідні навики із синтезу прекурсору та використовуючи спеціальне обладнання, виконував роль хіміка.
Також фігурант керував роботою фасувальників, кур’єрів, водіїв-пособників та інших, причетних до незаконної діяльності. Збут прекурсору зловмисники здійснювали на території інших областей.
Щомісячно угрупування виготовляло й збувало близько 30 кг прекурсору «фенілнітропропену». Їх дохід становив понад мільйон гривень.
Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження.
Поліцейські вилучили понад 30 кг хімічної речовини «фенілнітропропену», 160 л. прекурсорів (нітроетан, соляна та сірчана кислоти), амфетамін та кущі коноплі, вартістю понад 4 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформє пресслужба поліції Волині.
Організував незаконну діяльність 30-річний мешканець Горохівщини. Зловмисник разом із своїм 26-річним родичем, маючи відповідні навики із синтезу прекурсору та використовуючи спеціальне обладнання, виконував роль хіміка.
Також фігурант керував роботою фасувальників, кур’єрів, водіїв-пособників та інших, причетних до незаконної діяльності. Збут прекурсору зловмисники здійснювали на території інших областей.
Щомісячно угрупування виготовляло й збувало близько 30 кг прекурсору «фенілнітропропену». Їх дохід становив понад мільйон гривень.
Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження.
Поліцейські вилучили понад 30 кг хімічної речовини «фенілнітропропену», 160 л. прекурсорів (нітроетан, соляна та сірчана кислоти), амфетамін та кущі коноплі, вартістю понад 4 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку
Сьогодні, 13:32
У Луцьку затримали двох нелегалів з Азербайджану
Сьогодні, 13:16
Monobank застеріг українців від нової схеми обману
Сьогодні, 12:57
Лікарям будуть доплачувати за вакцинацію: назвали умову
Сьогодні, 12:40
Медіа