У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку

Лабораторію з виготовлення прекурсорів зловмисники облаштували у житлових будинках у селі на Горохівщині. Злочинне угрупування складалося з кількох осіб – жителі Волині та Київщини.Про це інформє пресслужба поліції Волині.Організував незаконну діяльність 30-річний мешканець Горохівщини. Зловмисник разом із своїм 26-річним родичем, маючи відповідні навики із синтезу прекурсору та використовуючи спеціальне обладнання, виконував роль хіміка.Також фігурант керував роботою фасувальників, кур’єрів, водіїв-пособників та інших, причетних до незаконної діяльності. Збут прекурсору зловмисники здійснювали на території інших областей.Щомісячно угрупування виготовляло й збувало близько 30 кг прекурсору «фенілнітропропену». Їх дохід становив понад мільйон гривень.Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження.Поліцейські вилучили понад 30 кг хімічної речовини «фенілнітропропену», 160 л. прекурсорів (нітроетан, соляна та сірчана кислоти), амфетамін та кущі коноплі, вартістю понад 4 тис. грн.