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У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку

У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку
Лабораторію з виготовлення прекурсорів зловмисники облаштували у житлових будинках у селі на Горохівщині. Злочинне угрупування складалося з кількох осіб – жителі Волині та Київщини.

Про це інформє пресслужба поліції Волині.

Організував незаконну діяльність 30-річний мешканець Горохівщини. Зловмисник разом із своїм 26-річним родичем, маючи відповідні навики із синтезу прекурсору та використовуючи спеціальне обладнання, виконував роль хіміка.

Також фігурант керував роботою фасувальників, кур’єрів, водіїв-пособників та інших, причетних до незаконної діяльності. Збут прекурсору зловмисники здійснювали на території інших областей.

Щомісячно угрупування виготовляло й збувало близько 30 кг прекурсору «фенілнітропропену». Їх дохід становив понад мільйон гривень.

Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження.

Поліцейські вилучили понад 30 кг хімічної речовини «фенілнітропропену», 160 л. прекурсорів (нітроетан, соляна та сірчана кислоти), амфетамін та кущі коноплі, вартістю понад 4 тис. грн.
У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку
У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку


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Теги: нарколабораторія, Волинь, Горохівщина, поліція
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