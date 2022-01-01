У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
13-го січня на виїзді з Володимира трапились три аварії.
ВАЗ, рухаючись у сторону Верби, в’їхав у лісовоз. Внаслідок аварії травмувався водій легковика, його доставили у лікарню, повідомляє БУГ.
ВАЗ зазначав значних механічних пошкоджень. Лісовоз не зупинився, поїхав з місця ДТП. Водій ймовірно не зрозумів, що сталася аварія, не відчув удару.
На місці працюють правоохоронці.
В радіусі 200 метрів від інциденту Opel Corsa та Mercede Sprinter злетіли в кювет. Постраждалих немає.
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ВАЗ, рухаючись у сторону Верби, в’їхав у лісовоз. Внаслідок аварії травмувався водій легковика, його доставили у лікарню, повідомляє БУГ.
ВАЗ зазначав значних механічних пошкоджень. Лісовоз не зупинився, поїхав з місця ДТП. Водій ймовірно не зрозумів, що сталася аварія, не відчув удару.
На місці працюють правоохоронці.
В радіусі 200 метрів від інциденту Opel Corsa та Mercede Sprinter злетіли в кювет. Постраждалих немає.
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