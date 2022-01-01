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У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО

У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
13-го січня на виїзді з Володимира трапились три аварії.

ВАЗ, рухаючись у сторону Верби, в’їхав у лісовоз. Внаслідок аварії травмувався водій легковика, його доставили у лікарню, повідомляє БУГ.

ВАЗ зазначав значних механічних пошкоджень. Лісовоз не зупинився, поїхав з місця ДТП. Водій ймовірно не зрозумів, що сталася аварія, не відчув удару.

На місці працюють правоохоронці.
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО

В радіусі 200 метрів від інциденту Opel Corsa та Mercede Sprinter злетіли в кювет. Постраждалих немає.
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО



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Теги: Волинь, Володимир, аварія
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