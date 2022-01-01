У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО





ВАЗ, рухаючись у сторону Верби, в’їхав у лісовоз. Внаслідок аварії травмувався водій легковика, його доставили у лікарню, повідомляє



ВАЗ зазначав значних механічних пошкоджень. Лісовоз не зупинився, поїхав з місця ДТП. Водій ймовірно не зрозумів, що сталася аварія, не відчув удару.



На місці працюють правоохоронці.



В радіусі 200 метрів від інциденту Opel Corsa та Mercede Sprinter злетіли в кювет. Постраждалих немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го січня на виїзді з Володимира трапились три аварії.ВАЗ, рухаючись у сторону Верби, в’їхав у лісовоз. Внаслідок аварії травмувався водій легковика, його доставили у лікарню, повідомляє БУГ ВАЗ зазначав значних механічних пошкоджень. Лісовоз не зупинився, поїхав з місця ДТП. Водій ймовірно не зрозумів, що сталася аварія, не відчув удару.На місці працюють правоохоронці.В радіусі 200 метрів від інциденту Opel Corsa та Mercede Sprinter злетіли в кювет. Постраждалих немає.

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