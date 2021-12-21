Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень





Дану інформацію Оксана Бігун. Вона зазначила, що це пов’язано із нещасним випадком, який стався напередодні із одним зі школярів Володимира.



Оксана Бігун додала, що з учнями постійно проводяться профілактичні бесіди, інструктажі, навчання основам безпеки.



Після вказівки з управління, такі повідомлення за наказами директорів донесли до вчителів та розіслали у шкільних вайбер-чатах.



Нагадаємо, 12-го січня біля Володимира

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 13-го січня у школах громади Володимира заборонили виходити учням за межі навчального закладу під час уроків.Дану інформацію БУГу підтвердила начальниця Управління з гуманітарних питань. Вона зазначила, що це пов’язано із нещасним випадком, який стався напередодні із одним зі школярів Володимира.Оксана Бігун додала, що з учнями постійно проводяться профілактичні бесіди, інструктажі, навчання основам безпеки.Після вказівки з управління, такі повідомлення за наказами директорів донесли до вчителів та розіслали у шкільних вайбер-чатах.Нагадаємо, 12-го січня біля Володимира на річці Лузі втопився 13-річний учень однієї зі шкіл міста.

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