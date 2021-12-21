Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень
Сьогодні, 14:17
Із 13-го січня у школах громади Володимира заборонили виходити учням за межі навчального закладу під час уроків.
Дану інформацію БУГу підтвердила начальниця Управління з гуманітарних питань Оксана Бігун. Вона зазначила, що це пов’язано із нещасним випадком, який стався напередодні із одним зі школярів Володимира.
Оксана Бігун додала, що з учнями постійно проводяться профілактичні бесіди, інструктажі, навчання основам безпеки.
Після вказівки з управління, такі повідомлення за наказами директорів донесли до вчителів та розіслали у шкільних вайбер-чатах.
Нагадаємо, 12-го січня біля Володимира на річці Лузі втопився 13-річний учень однієї зі шкіл міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дану інформацію БУГу підтвердила начальниця Управління з гуманітарних питань Оксана Бігун. Вона зазначила, що це пов’язано із нещасним випадком, який стався напередодні із одним зі школярів Володимира.
Оксана Бігун додала, що з учнями постійно проводяться профілактичні бесіди, інструктажі, навчання основам безпеки.
Після вказівки з управління, такі повідомлення за наказами директорів донесли до вчителів та розіслали у шкільних вайбер-чатах.
Нагадаємо, 12-го січня біля Володимира на річці Лузі втопився 13-річний учень однієї зі шкіл міста.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень
Сьогодні, 14:17
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку
Сьогодні, 13:32
Медіа