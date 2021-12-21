вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень

Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень
Із 13-го січня у школах громади Володимира заборонили виходити учням за межі навчального закладу під час уроків.

Дану інформацію БУГу підтвердила начальниця Управління з гуманітарних питань Оксана Бігун. Вона зазначила, що це пов’язано із нещасним випадком, який стався напередодні із одним зі школярів Володимира.

Оксана Бігун додала, що з учнями постійно проводяться профілактичні бесіди, інструктажі, навчання основам безпеки.

Після вказівки з управління, такі повідомлення за наказами директорів донесли до вчителів та розіслали у шкільних вайбер-чатах.

Нагадаємо, 12-го січня біля Володимира на річці Лузі втопився 13-річний учень однієї зі шкіл міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир, школа, діти, утоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
Сьогодні, 15:02
На волинському озері влаштували змагання з бігу на ковзанах. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень
Сьогодні, 14:17
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У волинському селі «накрили» нарколабораторію, яка щомісячно давала понад мільйон гривень прибутку
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Бавився на льоду та потрапив у воду: розповіли деталі трагедії з утопленням дитини на Волині Бавився на льоду та потрапив у воду: розповіли деталі трагедії з утопленням дитини на Волині
12 січень, 15:51
В аварії на Волині травмувалися троє дітей зі Львова В аварії на Волині травмувалися троє дітей зі Львова
21 грудень, 2021, 10:45
На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату
21 вересень, 2020, 10:41
Відомо, у яких навчальних закладах Волині виявили коронавірус протягом останньої доби Відомо, у яких навчальних закладах Волині виявили коронавірус протягом останньої доби
16 вересень, 2020, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбив знайомого на фермі: на Волині чоловік заплатить родичам потерпілого 550 тис. грн
Сьогодні, 15:15
 0
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
Сьогодні, 15:02
 0
На волинському озері влаштували змагання з бігу на ковзанах. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень
Сьогодні, 14:17
 0
У місті на Волині трапились три аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8