На волинському озері влаштували змагання з бігу на ковзанах. ФОТО





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Ідею реалізували спільно з Шацькою селищною радою та Молодіжною радою Шацька. І хоч часу в організаторів було обмаль, до участі в змаганнях зареєструвалися 60 учасників віком від 9 до 20 років.



Всім безкоштовно видали ковзани та засоби захисту. На початку запросили до слова рятувальників, які нагадали учасникам правила поведінки на кризі, а впродовж заходу стежили за тим, щоб катання було безпечним. Крім того, на березі озера був присутній медик – на випадок травм.



Змагання відбувалися в таких номінаціях: індивідуальні (хлопці і дівчата віком до 16 і від 16 років) та командні забіги. Хлопці бігли на ковзанах дистанцію 650 м, дівчатка – наполовину меншу. В результаті грамоти і призи отримали ті, які в своїй номінації показали найкращу швидкість, а саме: наймолодша учасниця Оксана Степанюк, володарі перших місць: Світлана Турич, Володимир Семерей, Богдан Натальчук та команда у складі Івана Кропивника і Володимира Семерея (хлопцям дістався ще й головний приз – кубок).



Нагороди і подарунки вручили також Івану Кропивнику (2 місце), Миколі Положевцю (3 місце), Дарині Ващук, Уляні Львович (3 місце), Богдані Положевець (2 місце), Миколі Голубчуку (3 місце), Іллі Редьку, Максиму Трохимуку (2 місце), командам у складі Владислава Занюка та Анастасії Крат (3 місце), Антона Дударчука та Артема Забродоцького (2 місце).



І ковзанярів, і вболівальників організатори впродовж двох годин зігрівали гарячим трав’яним чаєм та пропонували їм солодощі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активісти громадської організації смт Шацьк «Шаковель» створили на одному з найпопулярніших у селищі озер – Великому Чорному – чудовий каток, а 12 січня там вперше організували змагання з бігу на ковзанах.Про це йдеться на сайті Шацької громади.Ідею реалізували спільно з Шацькою селищною радою та Молодіжною радою Шацька. І хоч часу в організаторів було обмаль, до участі в змаганнях зареєструвалися 60 учасників віком від 9 до 20 років.Всім безкоштовно видали ковзани та засоби захисту. На початку запросили до слова рятувальників, які нагадали учасникам правила поведінки на кризі, а впродовж заходу стежили за тим, щоб катання було безпечним. Крім того, на березі озера був присутній медик – на випадок травм.Змагання відбувалися в таких номінаціях: індивідуальні (хлопці і дівчата віком до 16 і від 16 років) та командні забіги. Хлопці бігли на ковзанах дистанцію 650 м, дівчатка – наполовину меншу. В результаті грамоти і призи отримали ті, які в своїй номінації показали найкращу швидкість, а саме: наймолодша учасниця, володарі перших місць:та команда у складі(хлопцям дістався ще й головний приз – кубок).Нагороди і подарунки вручили також(2 місце),(3 місце),(3 місце),(2 місце),(3 місце),(2 місце), командам у складі Владислава Занюка та(3 місце),та(2 місце).І ковзанярів, і вболівальників організатори впродовж двох годин зігрівали гарячим трав’яним чаєм та пропонували їм солодощі.

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