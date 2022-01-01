Вбив знайомого на фермі: на Волині чоловік заплатить родичам потерпілого 550 тис. грн





Інцидент стався 31 липня 2019 року, під час вживання алкоголю між обвинуваченим і потерпілим виникнув конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків наніс іншому декілька ударів дерев'яним козлом для розпилювання колод, пише



Потерпілий загинув на місці від крововтрати. Суд визнав 56-річного нападника винним в умисному вбивстві. Крім того, обвинувачений повинен заплатити 300 тис. грн моральної шкоди дружині загиблого та ще 250 тис. грн – його доньці.



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 6 січня, інцидент стався 31 липня 2019 року на фермі в селі Суходоли Володимир-Волинського району. Під час вживання алкоголю у обвинуваченого з потерпілим розпочався конфлікт, через що чоловік взяв дерев'яного козла для розпилювання колод та наніс ним не менше п'яти ударів, в тому числі й по голові. За висновком судмедекспертів, потерпілий помер від крововтрати.



На судовому засіданні обвинувачений провину не визнав і показання давати відмовився. Натомість дружина загиблого розповіла відомі їй деталі. На фермі її чоловік колов свиней та розділяв баранів, але у той вечір на роботі він затримався, бо на ферму приїхали незнайомі люди.



«В день смерті загиблий зателефонував їй та повідомив, що на ферму приїхали якісь серйозні люди з Києва і він затримається, оскільки випиває з приїжджими. Через деякий час, чоловік знову зателефонував та повідомив, що ще трохи затримується, через те, що сподобався цим людям, оскільки вони його запевняли: що «любыє вапросы, какиє надо порєшать. Я тєбє всьо здєлаю». В подальшому неодноразово телефонувала до чоловіка, однак той вже не піднімав слухавки. На наступний день попросила свата піти до ферми, де той надалі виявив її чоловіка без ознак життя», – повідомила в суді жінка.



На підставі свідчень очевидців та результатів експертиз суддя Ярослав Артиш визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому 12 років ув'язнення.



Крім того, суддя задовольнив цивільні позови дружини та доньки загиблого. Відтак обвинувачений повинен виплатити доньці 250 тис. грн морального відшкодування. Дружині ж він повинен заплатити 300 тис. грн моральної компенсації, а також 71,9 тис. грн матеріальної шкоди. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький суд призначив 12 років ув'язнення чоловікові, який вбив 54-річного знайомого на фермі в селі Суходоли Володимир-Волинського району.Інцидент стався 31 липня 2019 року, під час вживання алкоголю між обвинуваченим і потерпілим виникнув конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків наніс іншому декілька ударів дерев'яним козлом для розпилювання колод, пише zaxid.net Потерпілий загинув на місці від крововтрати. Суд визнав 56-річного нападника винним в умисному вбивстві. Крім того, обвинувачений повинен заплатити 300 тис. грн моральної шкоди дружині загиблого та ще 250 тис. грн – його доньці.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 6 січня, інцидент стався 31 липня 2019 року на фермі в селі Суходоли Володимир-Волинського району. Під час вживання алкоголю у обвинуваченого з потерпілим розпочався конфлікт, через що чоловік взяв дерев'яного козла для розпилювання колод та наніс ним не менше п'яти ударів, в тому числі й по голові. За висновком судмедекспертів, потерпілий помер від крововтрати.На судовому засіданні обвинувачений провину не визнав і показання давати відмовився. Натомість дружина загиблого розповіла відомі їй деталі. На фермі її чоловік колов свиней та розділяв баранів, але у той вечір на роботі він затримався, бо на ферму приїхали незнайомі люди.«В день смерті загиблий зателефонував їй та повідомив, що на ферму приїхали якісь серйозні люди з Києва і він затримається, оскільки випиває з приїжджими. Через деякий час, чоловік знову зателефонував та повідомив, що ще трохи затримується, через те, що сподобався цим людям, оскільки вони його запевняли: що «любыє вапросы, какиє надо порєшать. Я тєбє всьо здєлаю». В подальшому неодноразово телефонувала до чоловіка, однак той вже не піднімав слухавки. На наступний день попросила свата піти до ферми, де той надалі виявив її чоловіка без ознак життя», – повідомила в суді жінка.На підставі свідчень очевидців та результатів експертиз суддявизнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому 12 років ув'язнення.Крім того, суддя задовольнив цивільні позови дружини та доньки загиблого. Відтак обвинувачений повинен виплатити доньці 250 тис. грн морального відшкодування. Дружині ж він повинен заплатити 300 тис. грн моральної компенсації, а також 71,9 тис. грн матеріальної шкоди. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

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