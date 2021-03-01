Отримав 90% опіків тіла: уражений струмом 12-річний хлопчик з Рівненщини переніс 18 операцій
Сьогодні, 15:42
12-річний підліток, якого вдарило струмом на вантажному потягу у Дубно, переніс 18 операцій.
Про це пише "Рівне Вечірнє".
9 листопада хлопець виліз на дах вантажного нерухомого потяга і наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом і він впав на колії. Його одяг зайнявся полум’ям, однокласник хлопця намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки.
Дітей госпіталізували працівники «швидкої». Медики повідомили, що один потерпілий у стані травматичного шоку потрапив до реанімаційного відділення з 90% опіків тіла, а його товариш отримав опіки обличчя та долонь. Півтора місяці тому 12-річного дубенчанина відправили на лікування у США.
З того часу він пережив 18 операцій. Нині медики закрили йому найбільші ділянки уражень та відкрили з капсули, щоб поступово виводити з медикаментозного сну.
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Про це пише "Рівне Вечірнє".
9 листопада хлопець виліз на дах вантажного нерухомого потяга і наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом і він впав на колії. Його одяг зайнявся полум’ям, однокласник хлопця намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки.
Дітей госпіталізували працівники «швидкої». Медики повідомили, що один потерпілий у стані травматичного шоку потрапив до реанімаційного відділення з 90% опіків тіла, а його товариш отримав опіки обличчя та долонь. Півтора місяці тому 12-річного дубенчанина відправили на лікування у США.
З того часу він пережив 18 операцій. Нині медики закрили йому найбільші ділянки уражень та відкрили з капсули, щоб поступово виводити з медикаментозного сну.
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