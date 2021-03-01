Отримав 90% опіків тіла: уражений струмом 12-річний хлопчик з Рівненщини переніс 18 операцій





Про це пише



9 листопада хлопець виліз на дах вантажного нерухомого потяга і наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом і він впав на колії. Його одяг зайнявся полум’ям, однокласник хлопця намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки.



Дітей госпіталізували працівники «швидкої». Медики повідомили, що один потерпілий у стані травматичного шоку потрапив до реанімаційного відділення з 90% опіків тіла, а його товариш отримав опіки обличчя та долонь. Півтора місяці тому 12-річного дубенчанина відправили на лікування у США.



З того часу він пережив 18 операцій. Нині медики закрили йому найбільші ділянки уражень та відкрили з капсули, щоб поступово виводити з медикаментозного сну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-річний підліток, якого вдарило струмом на вантажному потягу у Дубно, переніс 18 операцій.Про це пише "Рівне Вечірнє" 9 листопада хлопець виліз на дах вантажного нерухомого потяга і наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом і він впав на колії. Його одяг зайнявся полум’ям, однокласник хлопця намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки.Дітей госпіталізували працівники «швидкої». Медики повідомили, що один потерпілий у стані травматичного шоку потрапив до реанімаційного відділення з 90% опіків тіла, а його товариш отримав опіки обличчя та долонь. Півтора місяці тому 12-річного дубенчанина відправили на лікування у США.З того часу він пережив 18 операцій. Нині медики закрили йому найбільші ділянки уражень та відкрили з капсули, щоб поступово виводити з медикаментозного сну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію