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Отримав 90% опіків тіла: уражений струмом 12-річний хлопчик з Рівненщини переніс 18 операцій

Отримав 90% опіків тіла: уражений струмом 12-річний хлопчик з Рівненщини переніс 18 операцій
12-річний підліток, якого вдарило струмом на вантажному потягу у Дубно, переніс 18 операцій.

Про це пише "Рівне Вечірнє".

9 листопада хлопець виліз на дах вантажного нерухомого потяга і наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом і він впав на колії. Його одяг зайнявся полум’ям, однокласник хлопця намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки.

Дітей госпіталізували працівники «швидкої». Медики повідомили, що один потерпілий у стані травматичного шоку потрапив до реанімаційного відділення з 90% опіків тіла, а його товариш отримав опіки обличчя та долонь. Півтора місяці тому 12-річного дубенчанина відправили на лікування у США.

З того часу він пережив 18 операцій. Нині медики закрили йому найбільші ділянки уражень та відкрили з капсули, щоб поступово виводити з медикаментозного сну.

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Теги: Рівненщина, підліток, струм, ураження
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