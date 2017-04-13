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Рекорд на YouTube: кліп на дитячу пісню зібрав 10 мільярдів переглядів. ВІДЕО

Рекорд на YouTube: кліп на дитячу пісню зібрав 10 мільярдів переглядів. ВІДЕО
Кліп на дитячу пісню Baby Shark Dance набрав 10 мільярдів переглядів і встановив рекорд на YouTube.

Ролик був розміщений на платформі у червні 2016 року. За цей час кліп зібрав 32 мільйони лайків, коментарі під відео відключені, повідомляють Факти.

Композиція стала популярною після того, як її виконала 10-річна корейсько-американська співачка Хоуп Сегойн. Тоді освітній бренд Pinkfong південнокорейської компанії SmartStudy створив для пісні відео з танцювальними рухами.

Пісня Baby Shark має понад 100 варіацій 11-ма різними мовами. Автор дитячої пісні невідомий.

Загальна чисельність населення Землі нині не перевищує 8 млрд людей. Таким чином, можна вважати, що в середньому кожна людина подивилася Baby Shark Dance хоча б один раз.

Лідером за кількістю переглядів на YouTube Baby Shark Dance стала у листопаді 2020 року, витіснивши з першого місця хіт Луїса Фонсі Despacito.

У лютому 2021 року пісня стала першим в історії YouTube відео, яке зібрало понад 8 млрд переглядів. У липні того ж року кількість переглядів перевищила 9 млрд.

Як найпопулярніше відео на YouTube Baby Shark Dance потрапила до Книги рекордів Гіннеса.


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Теги: відео, кліп, рекорд, Baby Shark Dance
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
що ще раз доводить, що в трендах одна помийка
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