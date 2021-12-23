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У Луцьку відбудеться «Коляда від Дітей Небесного Легіону»

У Луцьку відбудеться «Коляда від Дітей Небесного Легіону»
14 січня у Луцьку відбудеться «Коляда від Дітей Небесного Легіону».

Про це у фейсбуці повідомив Руслан Теліпський, керівник волонтерського руху "Меценати для солдата".

«Шановні друзі та партнери, бійці АТО/ООС, наші ветерани та родини Небесних воїнів! Сердечно запрошуємо вас у п’ятницю на 12:00 завітати до Волинської обласної бібліотеки для юнацтва на благодійний концерт «Коляда від Дітей Небесного Легіону», щоби разом з вами розпочати прийдешній рік у благодаті, а також спільно помолитись, подякувати Всевишньому що діждались Нового Року і підтримати поранених бійців!!! Перенесімось у різдвяне дійство, яке не перестає дивувати і вірити в дива», – йдеться у повідомленні.
У Луцьку відбудеться «Коляда від Дітей Небесного Легіону»

Як зазначає Руслан Теліпський, діти приготували колядки, також на святі буде нагода скуштувати різноманітну кутю, яку зготують волонтери та родини Небесного Легіону. Захід матиме благодійну складову. За доброю традицією діти знову будуть збирати кошти для поранених бійців, щоб згодом закупити у наш Луцький військовий гарнізонний шпиталь потрібну техніку для лікування.
У Луцьку відбудеться «Коляда від Дітей Небесного Легіону»
У Луцьку відбудеться «Коляда від Дітей Небесного Легіону»

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Теги: Луцьк, коляда, Небесний легіон, діти
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