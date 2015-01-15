Напередодні щедрого вечора волонтери роздали пенсіонерам на Волині домашні страви. ВІДЕО





Про це розповіла Альона Максименко.



Загалом у Ківерцях і навколишніх селах роздали більше 20-ти святкових наборів страв та понад сотню пакунків солодощів.



У святкових наборах – 12 готових домашніх страв, яблука і солодощі. "Наше діло, щоб вона сьогодні повечеряла нормально. Ми собі вирішили, що цим людям ніхто не занесе, ніхто не нагодує", – розповіла жінка.



Як розповіла ініціаторка акції, власної кухні волонтери поки не мають:"От олів’є привезли з Веснянки, рибу нажарили в Горохівському районі, передали електричкою. Ще одне олів’є в Ківерцях, капуста тушиться в Ківерцях, вареники робились тут".



Пакунки з харчами волонтери перевозять у термосумках, аби їжа не зіпсувалася, та залишалася теплою.



Одна з тих, хто отримала 12 страв від волонтерів — Ганна Жадан. Жінка сама виховує доньку, у 2016 році переїхала з Луганська на Волинь. За її словами, з чоловіком розвелись через війну. Він – за Росію, вона ж за Україну.



"Цукерки дали, вареники, ковбаску, хлібчик, каша, миюче: все, що треба", – розповіла жінка.



Допомагають волонтери одиноким волинянам, багатодітним сім’ям, а також людям з інвалідністю. Частину пакунків вони роздають на складі громадської організації "Станція добра", решту приносять до будинків пенсіонерів. Зі слів Альони Максименко, крім їжі, благодійники збирають одяг і продукти, а також меблі та іграшки.



Пенсіонер Валерій Баймиструк приїхав до волонтерів із села Сапогів, щоб вибрати теплий одяг.



"Курточки взяв, шапку, кофту. Їжу дали: ковбасу, салат, м'ясо. Ще поки пенсію отримую, то щось куплю, але що там платять. Там 1500 грн. І дрова треба, і паливо", – розповів пенсіонер.



Працюють волонтери без фінансової підтримки спонсорів, їм допомагають звичайні люди: приносять те, чим можна поділитись з одинокими волинянами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери громадської організації "Станція добра" напередодні Щедрого вечора роздавали пакунки з харчами для пенсіонерів із Ківерців та навколишніх сіл.Про це розповіла Суспільному ініціаторка акціїЗагалом у Ківерцях і навколишніх селах роздали більше 20-ти святкових наборів страв та понад сотню пакунків солодощів.У святкових наборах – 12 готових домашніх страв, яблука і солодощі. "Наше діло, щоб вона сьогодні повечеряла нормально. Ми собі вирішили, що цим людям ніхто не занесе, ніхто не нагодує", – розповіла жінка.Як розповіла ініціаторка акції, власної кухні волонтери поки не мають:"От олів’є привезли з Веснянки, рибу нажарили в Горохівському районі, передали електричкою. Ще одне олів’є в Ківерцях, капуста тушиться в Ківерцях, вареники робились тут".Пакунки з харчами волонтери перевозять у термосумках, аби їжа не зіпсувалася, та залишалася теплою.Одна з тих, хто отримала 12 страв від волонтерів —. Жінка сама виховує доньку, у 2016 році переїхала з Луганська на Волинь. За її словами, з чоловіком розвелись через війну. Він – за Росію, вона ж за Україну."Цукерки дали, вареники, ковбаску, хлібчик, каша, миюче: все, що треба", – розповіла жінка.Допомагають волонтери одиноким волинянам, багатодітним сім’ям, а також людям з інвалідністю. Частину пакунків вони роздають на складі громадської організації "Станція добра", решту приносять до будинків пенсіонерів. Зі слів Альони Максименко, крім їжі, благодійники збирають одяг і продукти, а також меблі та іграшки.Пенсіонерприїхав до волонтерів із села Сапогів, щоб вибрати теплий одяг."Курточки взяв, шапку, кофту. Їжу дали: ковбасу, салат, м'ясо. Ще поки пенсію отримую, то щось куплю, але що там платять. Там 1500 грн. І дрова треба, і паливо", – розповів пенсіонер.Працюють волонтери без фінансової підтримки спонсорів, їм допомагають звичайні люди: приносять те, чим можна поділитись з одинокими волинянами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію