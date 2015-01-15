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Напередодні щедрого вечора волонтери роздали пенсіонерам на Волині домашні страви. ВІДЕО

Напередодні щедрого вечора волонтери роздали пенсіонерам на Волині домашні страви. ВІДЕО
Волонтери громадської організації "Станція добра" напередодні Щедрого вечора роздавали пакунки з харчами для пенсіонерів із Ківерців та навколишніх сіл.

Про це розповіла Суспільному ініціаторка акції Альона Максименко.

Загалом у Ківерцях і навколишніх селах роздали більше 20-ти святкових наборів страв та понад сотню пакунків солодощів.

У святкових наборах – 12 готових домашніх страв, яблука і солодощі. "Наше діло, щоб вона сьогодні повечеряла нормально. Ми собі вирішили, що цим людям ніхто не занесе, ніхто не нагодує", – розповіла жінка.
Напередодні щедрого вечора волонтери роздали пенсіонерам на Волині домашні страви. ВІДЕО

Як розповіла ініціаторка акції, власної кухні волонтери поки не мають:"От олів’є привезли з Веснянки, рибу нажарили в Горохівському районі, передали електричкою. Ще одне олів’є в Ківерцях, капуста тушиться в Ківерцях, вареники робились тут".

Пакунки з харчами волонтери перевозять у термосумках, аби їжа не зіпсувалася, та залишалася теплою.
Напередодні щедрого вечора волонтери роздали пенсіонерам на Волині домашні страви. ВІДЕО

Одна з тих, хто отримала 12 страв від волонтерів — Ганна Жадан. Жінка сама виховує доньку, у 2016 році переїхала з Луганська на Волинь. За її словами, з чоловіком розвелись через війну. Він – за Росію, вона ж за Україну.

"Цукерки дали, вареники, ковбаску, хлібчик, каша, миюче: все, що треба", – розповіла жінка.

Допомагають волонтери одиноким волинянам, багатодітним сім’ям, а також людям з інвалідністю. Частину пакунків вони роздають на складі громадської організації "Станція добра", решту приносять до будинків пенсіонерів. Зі слів Альони Максименко, крім їжі, благодійники збирають одяг і продукти, а також меблі та іграшки.
Напередодні щедрого вечора волонтери роздали пенсіонерам на Волині домашні страви. ВІДЕО

Пенсіонер Валерій Баймиструк приїхав до волонтерів із села Сапогів, щоб вибрати теплий одяг.

"Курточки взяв, шапку, кофту. Їжу дали: ковбасу, салат, м'ясо. Ще поки пенсію отримую, то щось куплю, але що там платять. Там 1500 грн. І дрова треба, і паливо", – розповів пенсіонер.

Працюють волонтери без фінансової підтримки спонсорів, їм допомагають звичайні люди: приносять те, чим можна поділитись з одинокими волинянами.


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Теги: волонтери, Щедрий вечір, роздали їжу, пенсіонери
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