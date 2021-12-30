У Мінцифри змінили умови для е-підпису: тепер не треба крутити головою





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише



"Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ", - зазначає Федоров.



Міністр нагадав, що "Дія.Підпис" більшість українців уже створювали під час генерування сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Тоді багато людей скаржились на збої через те, що потрібно було повертати головою в різні боки.



За словами Федорова, з оновленим електронним підписом можна в телефоні підписувати будь-які документи: контракти, заяви про відпустку, договори про оренду квартир тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві цифрової трансформації змінили процедуру створення електронного "Дія.Підпис", зокрема, прибравши потребу в обертанні головою на камеру.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Українська правда "Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ", - зазначає Федоров.Міністр нагадав, що "Дія.Підпис" більшість українців уже створювали під час генерування сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Тоді багато людей скаржились на збої через те, що потрібно було повертати головою в різні боки.За словами Федорова, з оновленим електронним підписом можна в телефоні підписувати будь-які документи: контракти, заяви про відпустку, договори про оренду квартир тощо.

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