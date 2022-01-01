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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня
У п'ятницю, 14 січня, на Волині обіцяють хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Удень та ввечері він очікується знову.

Вночі прогнозують +2°, вдень +3°.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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