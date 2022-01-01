Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 14 січня, на Волині обіцяють хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Удень та ввечері він очікується знову.
Вночі прогнозують +2°, вдень +3°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Удень та ввечері він очікується знову.
Вночі прогнозують +2°, вдень +3°.
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