Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах ожеледиця.



Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.



Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Удень та ввечері він очікується знову.



Вночі прогнозують +2°, вдень +3°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 14 січня, на Волині обіцяють хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Удень та ввечері він очікується знову.Вночі прогнозують +2°, вдень +3°.

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