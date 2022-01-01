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14 січня на Волині: гортаючи календар

14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст, музикант, художній керівник фестивалю "Стравінський та Україна" Василь Ворон (на фото).

Також день народження відзначають: заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК Святослав Пирожко, журналістка Тамара Зубенко та громадський активіст Сергій Рижков.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження. Бажаємо щастя, радощів, здоров'я і благополуччя, натхнення, творчості та здійснення усіх бажань.

А ще вітаємо усіх Василів, у яких 14 січня день небесного покровителя. Адже сьогодні вшановують пам'ять Святителя Василія Великого.

В Україні сьогодні святкують Старий Новий рік.

Що не можна робити в день Василя
- Не можна посівати жінкам.
- 14 січня жінка не повинна заходити першою в будинок.
- Не можна рахувати дрібні купюри і монети – це обіцяє бідність.
- У цю дату не варто віддавати борги.
- Заборонено займатися рукоділлям.
- Виносити сміття в цей день - погана прикмета.


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