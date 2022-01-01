14 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає журналіст, музикант, художній керівник фестивалю "Стравінський та Україна"(на фото).Також день народження відзначають: заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК, журналістката громадський активістВітаємо усіх, у кого сьогодні день народження. Бажаємо щастя, радощів, здоров'я і благополуччя, натхнення, творчості та здійснення усіх бажань.А ще вітаємо усіх Василів, у яких 14 січня день небесного покровителя. Адже сьогодні вшановують пам'ять Святителя Василія Великого.В Україні сьогодні святкують Старий Новий рік.- Не можна посівати жінкам.- 14 січня жінка не повинна заходити першою в будинок.- Не можна рахувати дрібні купюри і монети – це обіцяє бідність.- У цю дату не варто віддавати борги.- Заборонено займатися рукоділлям.- Виносити сміття в цей день - погана прикмета.