Вчені назвали єдиний симптом коронавірусу, який фіксують лише у щеплених
13 січень, 23:23
Британські вчені дослідили, що чхання - це єдиний симптом коронавірусу, який фіксують лише у вакцинованих.
Про це йдеться в останньому дослідження британського центру ZOE COVID, яке відстежує рухи пандемії, пише ТСН з посиланням Express.
За словами доктора Клер Стівз, який входив до складу ZOE, чхання є симптомом, якого "вони ніколи не спостергіали до вакцинальної кампанії".
Вчені припускають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані. "Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як симптом, у порівнянні з тими, хто не зробив укол", — сказали вчені ZOE.
За їхніими даними, це говорить про те, що часте чхання без пояснень після вакцинації може бути ознакою COVID-19.
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Про це йдеться в останньому дослідження британського центру ZOE COVID, яке відстежує рухи пандемії, пише ТСН з посиланням Express.
За словами доктора Клер Стівз, який входив до складу ZOE, чхання є симптомом, якого "вони ніколи не спостергіали до вакцинальної кампанії".
Вчені припускають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані. "Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як симптом, у порівнянні з тими, хто не зробив укол", — сказали вчені ZOE.
За їхніими даними, це говорить про те, що часте чхання без пояснень після вакцинації може бути ознакою COVID-19.
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