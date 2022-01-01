Вчені назвали єдиний симптом коронавірусу, який фіксують лише у щеплених





Про це йдеться в останньому дослідження британського центру ZOE COVID, яке відстежує рухи пандемії, пише



За словами доктора Клер Стівз, який входив до складу ZOE, чхання є симптомом, якого "вони ніколи не спостергіали до вакцинальної кампанії".



Вчені припускають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані. "Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як симптом, у порівнянні з тими, хто не зробив укол", — сказали вчені ZOE.



За їхніими даними, це говорить про те, що часте чхання без пояснень після вакцинації може бути ознакою COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Британські вчені дослідили, що чхання - це єдиний симптом коронавірусу, який фіксують лише у вакцинованих.Про це йдеться в останньому дослідження британського центру ZOE COVID, яке відстежує рухи пандемії, пише ТСН з посиланням Express.За словами доктора, який входив до складу ZOE, чхання є симптомом, якого "вони ніколи не спостергіали до вакцинальної кампанії".Вчені припускають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані. "Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як симптом, у порівнянні з тими, хто не зробив укол", — сказали вчені ZOE.За їхніими даними, це говорить про те, що часте чхання без пояснень після вакцинації може бути ознакою COVID-19.

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