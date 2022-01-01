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Вчені назвали єдиний симптом коронавірусу, який фіксують лише у щеплених

Вчені назвали єдиний симптом коронавірусу, який фіксують лише у щеплених
Британські вчені дослідили, що чхання - це єдиний симптом коронавірусу, який фіксують лише у вакцинованих.

Про це йдеться в останньому дослідження британського центру ZOE COVID, яке відстежує рухи пандемії, пише ТСН з посиланням Express.

За словами доктора Клер Стівз, який входив до складу ZOE, чхання є симптомом, якого "вони ніколи не спостергіали до вакцинальної кампанії".

Вчені припускають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані. "Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як симптом, у порівнянні з тими, хто не зробив укол", — сказали вчені ZOE.

За їхніими даними, це говорить про те, що часте чхання без пояснень після вакцинації може бути ознакою COVID-19.


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Теги: симптом коронавірусу, вакцинація
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