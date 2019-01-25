У Ковелі таки подорожчав проїзд у громадському транспорті





Для дорослого населення проїзд буде коштувати 7 гривень; для учнів загальноосвітніх шкіл, студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів – 4 гривні.



Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.



Нагадаємо, що раніше 10 січня у Ковелі



Автором проєкту рішення про збільшення вартості перевезення ковельчан у громадському транспорті, начальник управління економічного розвитку та торгівлі Юрій Кондратович, пояснює такий крок влади тим, що збільшення ціни на квиток є економічною необхідністю. Зокрема, подорожчали запчастини, паливно-мастильні матеріали, зросла мінімальна зарплата. Крім того, з 2019 року, коли встановлювались тарифи, значно зменшився пасажиропотік. Середня кількість перевезених людей за день одним транспортним засобом у 2018 році становила 400 чоловік.



Перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев сказав, що влада протягом місяця займалася «просто адською роботою», здійснюючи перевірку у місті пасажиропотоку.



"Я не сильно вірю перевізникам, коли вони пишуть ту кількість людей, яку вони перевозять. І ми спеціально два тижні, навіть більше, ми місяць займалися просто адською роботою. Тому повірте, там великих заробітків немає абсолютно. Немає там золотих гір. Якщо вони щось заробляють, то, слава Богу, на те він і бізнес", – розповів Тарас Яковлев



За його словами, міська влада зараз добивається, щоб у Ковелі автобуси були більш-менш нормальні, аби, врешті-решт, ті перероблені вантажні «буси» канули в лету. Він каже, що звичайно дуже неприємно, коли тариф піднімається, але вважає, що порівняно з іншими містами, де проїзд ставить по 9-10 гривень, то у Ковелі «порахували нормальну ціну». При цьому перевізники, як стверджує перший заступник мера, практично щомісяця відмовляються від перевезень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 13 січня, виконавчий комітет Ковельської міської ради одноголосно прийняв рішення збільшити тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Про це пише Ковель media Для дорослого населення проїзд буде коштувати 7 гривень; для учнів загальноосвітніх шкіл, студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів – 4 гривні.Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.Нагадаємо, що раніше 10 січня у Ковелі відбулися громадські слухання щодо питання збільшення вартості проїзду. У зібранні взяли участь працівники виконавчого комітету, перевізники, ковельчани.Автором проєкту рішення про збільшення вартості перевезення ковельчан у громадському транспорті, начальник управління економічного розвитку та торгівлі, пояснює такий крок влади тим, що збільшення ціни на квиток є економічною необхідністю. Зокрема, подорожчали запчастини, паливно-мастильні матеріали, зросла мінімальна зарплата. Крім того, з 2019 року, коли встановлювались тарифи, значно зменшився пасажиропотік. Середня кількість перевезених людей за день одним транспортним засобом у 2018 році становила 400 чоловік.Перший заступник Ковельського міського головисказав, що влада протягом місяця займалася «просто адською роботою», здійснюючи перевірку у місті пасажиропотоку."Я не сильно вірю перевізникам, коли вони пишуть ту кількість людей, яку вони перевозять. І ми спеціально два тижні, навіть більше, ми місяць займалися просто адською роботою. Тому повірте, там великих заробітків немає абсолютно. Немає там золотих гір. Якщо вони щось заробляють, то, слава Богу, на те він і бізнес", – розповів Тарас ЯковлевЗа його словами, міська влада зараз добивається, щоб у Ковелі автобуси були більш-менш нормальні, аби, врешті-решт, ті перероблені вантажні «буси» канули в лету. Він каже, що звичайно дуже неприємно, коли тариф піднімається, але вважає, що порівняно з іншими містами, де проїзд ставить по 9-10 гривень, то у Ковелі «порахували нормальну ціну». При цьому перевізники, як стверджує перший заступник мера, практично щомісяця відмовляються від перевезень.

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